Giornata mondiale della gioventù, oltre 1.200 padovani sfidano la pioggia aspettando il Papa

Neanche la pioggia ha frenato l’entusiasmo delle migliaia e migliaia di giovani che da ogni parte del mondo si sono riversati a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù 2023 e l’incontro con papa Francesco.

1.200 padovani

Tra questi anche gli oltre 1.200 giovani pellegrini provenienti dalla Diocesi di Padova accompagnati da alcuni sacerdoti e dal vescovo Claudio Cipolla che proprio ieri, mercoledì 2 agosto, ha tenuto per loro e per giovani di altre provenienze una catechesi sottolineando in particolare il tema dell’ordinarietà e della quotidianità: «È importante oggi rendere ricca e bella la quotidianità, perché già nella nostra vita di tutti i giorni ci sono cose belle e importanti». Senza la consapevolezza e la pienezza del quotidiano ha sottolineato mons. Cipolla non si può rispondere a vocazioni più grandi che necessitano proprio di radici nella vita di tutti i giorni. «La fede che resiste - ha ricordato . è quella di tutti giorni, che attraversa anche gli eventi belli e meno belli». Il vescovo Claudio ha inoltre affrontato il tema dell’”affrettarsi” che fa da filo conduttore alla GMG 2023 - "Maria si alzò e andò in fretta" (Lc 1,39) è infatti il versetto evangelico di riferimento. E c’è una fretta che è urgenza per il vescovo, quella di «porre attenzione a quello che dobbiamo vivere tutti i giorni, illuminati dal Vangelo, qualcosa che non è nostro ma che viene dall’alto e ci mette in movimento». Dall’affrettarsi evangelico di Maria verso la cugina Elisabetta, l’invito del vescovo ai giovani: «Vi invito a muovervi, a non perdere questa grande occasione, con questa fede in Gesù ma anche con la fede di Gesù».

Giornata mondiale della gioventù

Oggi, giovedì 3 agosto, i giovani padovani incontreranno per la catechesi l’arcivescovo di Genova, mons. Marco Tasca e nel pomeriggio l’atteso incontro con papa Francesco, con cui poi si ritroveranno a pregare domani, venerdì 4 agosto, per la Via Crucis, sabato 5 per la grande Veglia di adorazione e domenica 6 per la messa conclusiva della Gmg 2023 di Lisbona. «Siamo di fronte a una generazione nuova» ha sottolineato il vescovo Claudio Cipolla. Una generazione “nuova” rispetto a quella incontrata nel 2016 a Cracovia. «Ci sono tante domande, richieste, hanno anche paure e incertezze. Queste domande attendono una risposta e noi dobbiamo sapere accompagnare queste domande e manifestare ai giovani fiducia verso la fatica che stanno vivendo e aiutarli ad avere coraggio e forza nei confronti della vita. Il Vangelo è una grande risorsa per questi ragazzi».