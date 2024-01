Giornata mondiale della pizza, i locali padovani propongono menu a tema e sconti

Porta allegria, è sinonimo di condivisione ed è il simbolo del “made in Italy” per eccellenza: la pizza non può non avere una giornata dedicata, che ne celebri le tante (e apprezzatissime) qualità. E questa giornata è il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate protettore del fuoco e, quindi, dei forni, che i maestri pizzaioli sanno utilizzare al meglio per dare vita alle loro creazioni.

Pizza

«Quest’anno - dichiara Vincenzo Allegra, vicepresidente Appe e titolare del ristorante pizzeria “Il Console” a Saccolongo - per la prima volta vogliamo cogliere l’occasione del “world pizza day” per promuovere le pizzerie che, liberamente, decideranno di attivare specifiche azioni promozionali». Spazio, quindi, alle “pizze speciali”, ideate appositamente per la “giornata” (che saranno tenute a menù almeno fino a domenica 21 gennaio), come ad esempio la pizza “piuma” proposta dalla pizzeria trattoria Al Cacciatore di Pontelongo, oppure la pizza “Miizzeca!” proposta dalla stessa pizzeria Il Console, con provola, broccoli, salsiccia, peperoncino e tarallo sugna e pepe. Alcune pizzerie, nella sola giornata di mercoledì 17 gennaio, proporranno la “combinazione” pizza margherita + bevanda a scelta, a un prezzo promozionale, scontato rispetto ai normali prezzi di listino. Per scoprire alcune delle proposte è sufficiente collegarsi al sito www.gustarepadova.it. Si potrà così unire il gusto della pizza, con il vantaggio del risparmio e, in più, la possibilità di frequentare la nostra pizzeria preferita (o, magari, scoprirne una di nuova), in un giorno infrasettimanale, in tutta tranquillità.

Appe Padova

«Questa prima edizione – sottolinea Allegra – dell’evento non avrà i “grandi numeri” in termini di adesioni, ma è un test che vogliamo fare, in previsione di altre iniziative che vedranno, nei prossimi mesi, le pizzerie come protagoniste: la pizza è un alimento che non passa mai di moda, viene proposto in tantissime diverse varianti e legato, da un lato, alla tradizione e, dall’altro, alla stagionalità degli ingredienti: tutti aspetti che il consumatore dimostra di apprezzare sempre di più, come attestano le nuove aperture di locali su tutto il nostro territorio».