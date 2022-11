Giornata mondiale del panino italiano, la creazione di Molino Cosma con lo chef Max Mariola

“Veneto in ciabatta”, nato dalla farina sostenibile Tipo 1 e dalla creatività dello chef Max Mariola, è il panino risultato vincitore del concorso della prima edizione del Cosma Panino Green 2023: lo ha decretato una giuria di esperti, chiamata a scegliere tra i cinque panini finalisti nel corso di una originale iniziativa organizzato da Molino Cosma all’interno della sua Academy. Chef Mariola ha utilizzato per le sue creazioni le farine sostenibili Molino Cosma e un ampio paniere di gustosi ingredienti naturali. “Veneto in ciabatta”, farcito con sopressa vicentina, radicchio di Treviso saltato e formaggio Asiago, verrà proposto da Molino Cosma per tutto il 2023 nei propri momenti di promozione quale Primo Panino Sostenibile.

Farine sostenibili

«Da sempre rispettosi dell’ambiente – dichiara Marta Cosma, direttore commerciale di Molino Cosma - abbiamo deciso di investire sulle farine sostenibili e i suoi valori socio-ambientali, tracciando dal seme alla tavola la nostra produzione. Questa iniziativa del “Cosma Panino Green 2023” si colloca quindi perfettamente all’interno della nostra strategia per garantire al mercato una produzione naturale e soprattutto ecosostenibile».

