Giornata della prematurità: all'Ipercity donata all'associazione Pulcino una statua di Nereo Quagliato

In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità si è tenuta mercoledì 17 novembre, presso il Centro Commerciale Ipercity, la cerimonia di donazione di una statua in bronzo di Nereo Quagliato, dedicata al tema della maternità.

L'associazione Pulcino

Gli eredi del celebre artista vicentino, morto nel 2012, hanno donato l’opera all’Associazione Pulcino, che ha sede all’interno del Centro Commerciale Ipercity e che è formata da genitori di bambini nati prematuri: dal 1996 l’associazione si occupa dei bambini e delle loro famiglie, collaborando con i reparti di terapia intensiva neonatale del Veneto.

I dati

L’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha riconosciuto infatti nel 17 novembre la giornata dedicata a questo tema: solo in Italia oltre il 5% delle nascite, parliamo di 23mila neonati, avviene prima del termine; bambini che nascono anche al quinto mese e che hanno bisogno, per sopravvivere, di cure importanti e continuative.

Il legame

«Vogliamo sempre essere al fianco dei genitori di bambini nati prematuri perché sappiamo bene cosa significa vivere il difficile percorso verso la sopravvivenza del proprio figlio. Un percorso fatto di emozioni, di gioie, di ansie all’interno del reparto di terapia intensiva neonatale, ma anche di speranze e di aspettative per il futuro ed è per questo che seguiamo la “famiglia prematura” anche dopo l’inserimento scolastico alla scuola primaria. Questa statua vuole rimarcare il legame indissolubile del rapporto materno, un legame unico forte e resistente come il bronzo» afferma Elisabetta Ruzzon, Presidente dell’Associazione Pulcino.

Il sostegno

Come ogni anno, in questa occasione, Ipercity sostiene l’Associazione Pulcino con varie iniziative: oltre all’inaugurazione della statua di Nereo Quagliato - rappresentante significativo della scultura italiana del Novecento - sabato 20 novembre, nella galleria del Centro, si terrà l’annuale raccolta fondi, dove l’associazione, a fronte di una donazione, darà un giacinto viola, colore simbolicamente legato al tema della prematurità.

Il fiore simbolo della giornata: il giacinto

«Ogni giorno nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro. Per noi ospitare l’Associazione Pulcino è un motivo di orgoglio e siamo grati ad Elisabetta e allo staff dell’Associazione per il loro quotidiano impegno. Speriamo che i nostri clienti, come per le precedenti edizioni, ci aiutino a sostenere il Pulcino e a raccogliere fondi per i suoi numerosissimi progetti, acquistando il fiore simbolo della giornata: il giacinto» dichiara Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity.

Per maggiori informazioni https://www.ipercity.it/ o https://www.associazionepulcino.it/

Foto articolo da comunicato stampa