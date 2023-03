Venerdì 28 aprile è la prima “giornata della ristorazione italiana”, ecco come aderire

Venerdì 28 aprile è la prima “giornata della ristorazione italiana”.

Cos’è la giornata della ristorazione

È un momento nel quale i pubblici esercizi e, in particolare, le attività di ristorazione (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, bar con cucina, ecc.) si uniscono e danno vita al più grande evento collettivo del settore. Migliaia di locali che, in tutta Italia, valorizzano e rafforzano i valori dello “stare bene a tavola”.

Ogni edizione della “giornata” si svolgerà l’ultimo venerdì di aprile (nel 2023, l’ultimo venerdì “cade” il giorno 28) e avrà un “denominatore comune”: quest’anno, per la prima edizione, è stato scelto il pane, come simbolo di unione e condivisione (FIPE, come iniziativa collaterale, verserà una somma a titolo di beneficienza alla Caritas).

Cosa non è la giornata della ristorazione

Non si tratta di un evento promozionale, con la finalità di portare clienti ai locali. Non si tratta di una rassegna gastronomica, con finalità di promuovere un prodotto. Non è un evento di tipo “commerciale”, finalizzato a raccogliere fondi.

Come si svolge la giornata della ristorazione

Ogni esercizio è libero di definire un piatto (o più piatti) basato sul pane, scelto per la prima edizione dell’evento come “prodotto comune” che unisce tutte le attività aderenti. Può trattarsi di un antipasto (esempio: crostini con salumi), un primo piatto (come ad esempio i canederli o similari), un secondo piatto (una torta salata, una pizza, una bruschetta) o un dolce (in Veneto c’è ad esempio la torta “putana”).

Ovviamente ogni esercente può liberamente scegliere il piatto che preferisce, anche inventando una nuova ricetta: il piatto va poi comunicato nell’apposito modulo di adesione.

Come aderire

L’adesione all’iniziativa è assolutamente gratuita e per confermare la propria partecipazione è sufficiente compilare il modulo presente a questo link: vengono richiesti nome del locale, partita Iva o codice fiscale, indirizzo e contatti. Il nome del piatto che sarà proposto il 28 aprile si potrà comunicare anche in seguito.

In alternativa, è possibile inviare un’email a appe@appe.pd.it indicando la volontà di aderire: sarà la Segreteria dell’Associazione a compilare il modulo a nome e per conto dell’associato.

Il piano di comunicazione

FIPE (a livello nazionale) e APPE (a livello locale) daranno risalto all’iniziativa con apposite comunicazioni, che riporteranno anche l’elenco dei locali aderenti. Per questo, è importante comunicare fin da subito l’adesione!

Il riconoscimento del Presidente della Repubblica

L’iniziativa ha ottenuto l’assegnazione della medaglia da parte della Presidenza della Repubblica ed è in attesa del patrocinio da parte dei Ministeri delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agricoltura e del Turismo, a prova dell’importanza di questo evento.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni è sufficiente contattare la Segreteria APPE (tel. 049.7817222 – email appe@appe.pd.it)

Info web

https://www.appe.pd.it/venerdi-28-aprile-e-la-prima-giornata-della-ristorazione-italiana/