La piscina termale più profonda del mondo si tinge di rosa per il Giro d'Italia

Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo situata in provincia di Padova, si tinge di rosa per il Giro d'Italia: giovedì 23 maggio infatti, in occasione dell’arrivo proprio a Padova della 18ª tappa della storica manifestazione sportiva, ha colorato di rosa il suo cilindro profondo 42,15 metri e il tunnel sotterraneo lungo ben 13 metri, l’unico al mondo sospeso e completamente immerso all’interno di una architettura acquatica.

Y-40 in rosa

In questi giorni, quindi, le centinaia di apneisti e subacquei si stanno immergendo in Y-40 hanno la possibilità di farlo godendo dell’iconica punta di rosa, all’insegna della celebrazione di una delle corse a tappe di ciclismo su strada più famose del mondo. Oltre a loro, sono numerosi anche i gruppi di ciclisti accorsi per l’evento nazionale che stanno facendo tappa nella piscina da record per ristorarsi nella caffetteria e approfittare di un momento di relax termale. Una tappa, quella in Y-40, che è già stata congeniale in passato per altri campioni delle due ruote, come il campione di ciclismo Marco Cannone, ora commentatore televisivo delle competizioni, o l’olimpionico di triathlon Alessandro Fabian. Questo perché la struttura, Y-40, ha lo sport nel suo Dna. Un luogo che unisce apnea e immersioni e dove si allenano sportivi di tutte le discipline, da Filippo Magnini ad Arianna Errigo, passando per Luca Dotto, Sara Cardin, gli atleti delle Fiamme Oro e moltissimi altri. Non solo sport: grazie a tutte le attività uniche che, grazie alla poliedricità della struttura, riescono a trovare lì la loro location ideale, Y-40 è stata anche il teatro di una suggestiva immersione di un subacqueo in bicicletta fino ai 42 metri di profondità, ma anche laboratorio di ricerca in cui più cyclette sono state immerse a diverse profondità per studiare il corpo umano in movimento sott’acqua.