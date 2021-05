A Grafica Veneta, in compagnia dell’influencer “Tegamini”, Stefania Auci firma le copie del nuovo libro

L’autrice de “I leoni di Sicilia” non ha resistito ed è venuta fino a Trebaseleghe per firmare le prime copie de “L’inverno dei leoni”, il sequel dei Florio sarà in libreria dal 24 maggio

Fresche di stampa e subito autografate dall’autrice: Stefania Auci firma le prime copie de “L’inverno dei leoni” sequel della Saga dei Florio direttamente in azienda. Il nuovo lavoro della scrittrice siciliana sarà nelle librerie il 24 maggio, ma nel frattempo non ha resistito alla tentazione e durante la visita in Grafica Veneta Spa organizzata dalla Casa Editrice Nord ha potuto stringere tra le sue mani il volume appena sfornato dalle rotative.

Le storie Intagram

Tutti i passaggi sono diventate delle vere e proprie stories su Instagram grazie alla presenza di Tegamini alias Francesca Crescentini l’influencer piacentina che ha seguito con il suo smartphone tutte le fasi di produzione, a cominciare dal primo post che riprende lo stemma della stamperia.

«Un processo emozionante»

Un trionfo di condivisioni tra i milioni di followers della blogger che in attesa di poter ordinare o acquistare il volume assistono alla nascita dell’opera online. «Un processo emozionante – commenta il presidente di Grafica Veneta Spa Fabio Franceschi – un sentimento che si rinnova ogni volta nello stabilimento padovano. Che sia un fumetto o un dizionario, un saggio o una rivista – continua Franceschi – dal file al confezionamento tutte le operazioni sono seguite con attenzione fino all’arrivo a destinazione. Un sistema logistico che punta all’efficienza senza mai trascurare la qualità del servizio. Per questo avere artisti, editori e comunicatori che divulgano reportage per l’intera struttura è un vanto perché oltre alla storia scritta c’è anche il racconto parallelo di una vocazione, quella dei collaboratori che si prendono cura di una fatica letteraria. Dall’addetto alle matrici fino al magazziniere tutti diventano un po’ protagonisti ogni volta anche nel caso di questo nuovo romanzo».