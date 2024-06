Negozi aperti fino a mezzanotte, musica, sport e sociale: migliaia di persone alla Green Night

Un successo di pubblico, aggregazione e commercio di vicinato: si è svolta venerdì 28 giugno lungo via Gramsci la Green Night, l’evento made in Cadoneghe ideato e organizzato dalle Botteghe di Cadoneghe in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio.

Oltre 40 negozi aperti fino a mezzanotte e la via principale del comune pedonalizzata dalla Castagnara fino a Piazza Insurrezione per permettere l’allestimento di oltre 60 aree dedicate alla musica da vivo, ai dj set, alle associazioni del territorio e allo street food. Sono state migliaia le persone scese in strada e nelle piazze, provenienti da Cadoneghe, da Padova e dai comuni limitrofi, per godersi una serata diversa dal solito, riscoprire l’offerta commerciale di Cadoneghe, gustare i prodotti dei suoi pubblici esercizi o assistere ai concerti e alle dimostrazioni delle associazioni sportive coinvolte. Tante anche le famiglie, che hanno riempito gli stand gastronomici e l’area kids appositamente creata per garantire ai partecipanti alla manifestazione un’offerta ancora più trasversale. Una festa ottimamente riuscita, insomma, che ripaga gli organizzatori dell’impegno messo negli ultimi mesi e ha fatto tornare Cadoneghe verde di speranza, dopo l’amaro in bocca lasciato dall’edizione 2023, annullata per maltempo.

«Anche quest’anno - ha dichiarato Chiara Schiavon, presidente delle botteghe di Cadoneghe - il meteo ci ha tenuto con il fiato sospeso, siamo stati giorni con il naso all'insù sperando per il meglio. Qualche giorno fa mi è stato chiesto l'origine del nome della nostra notte, che non è bianca bensì green, verde. Mi piace pensare che rappresenti anche la speranza che, nonostante le correnti avverse che ogni tanto incontriamo, non abbandona mai la nostra comunità. Desidero ringraziare tutta l’amministrazione, in particolare il nostro sindaco Marco Schiesaro, l’assessore al commercio Guglielmo Alfieri e l’assessore al sociale Sara Ranzato. E poi tutti i volontari e la polizia locale che ci permettono di goderci questa splendida serata in tutta sicurezza, la World Appeal e tutti i colleghi commercianti». Aggiunge il sindaco Marco Schiesaro: «Un grande successo quello della Green Night, con cui ormai da sette anni apriamo la stagione estiva a Cadoneghe. Questa edizione in particolare, dal momento che si è svolta proprio in concomitanza con la fine delle piogge. Tantissime persone sono arrivate dai territori limitrofi e tutto si è svolto al meglio. Ringrazio innanzitutto le Botteghe di Cadoneghe, sotto la guida di Chiara Schiavon, che ogni anno mette tutto l'impegno possibile per organizzare questo appuntamento, e lo fa in maniera eccellente portando avanti uno dei valori più cari a questa Amministrazione: il fare rete tra le attività del territorio allo scopo di aumentare la partecipazione dei cittadini e richiamare pubblico da fuori. Grazie anche a tutti coloro che hanno garantito che l'evento si svolgesse in sicurezza: Polizia Locale, ANC, Carabinieri, Protezione Civile e Croce Rossa. Un plauso infine ai partecipanti e agli sponsor, dai commercianti ai ristoratori: a voi che rendete possibile la Green Night, aumentandone il successo di anno in anno». Afferma quindi Sara Ranzato, assessore al sociale: «Una bellissima serata, come sempre riuscita alla perfezione. Tantissime le famiglie e le associazioni che sono intervenute, è bello vedere che la città si unisce e crea sinergia. Complimenti a Chiara Schiavon e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata».

Questo il commento di Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova: «Il commercio, e più in generale il terziario di mercato, sono fattori determinanti per la valorizzazione delle nostre comunità locali. Da tempo è questa la linea dell'Ascom Confcommercio di Padova pronta ad intervenire a supporto delle iniziative locali nella ferma convinzione che la vivibilità dei nostri centri urbani passi attraverso la collaborazione pubbico/privato. A Cadoneghe, comune col quale collaboriamo per il distretto del commercio, la Green Night si è rivelata non solo una grande occasione di festa, ma anche un formidabile veicolo promozionale per le decine di esercizi che, non senza difficoltà ma con grande abnegazione, contribuiscono a mantenere viva una tradizione commerciale di lunga data che però sa rinnovarsi per essere all'altezza delle esigenze dei consumatori». Conclude l'assessore al commercio Guglielmo Alfieri: «Sia nel corso del precedente mandato che di quello in corso la nostra Amministrazione - conclude l'Assessore al commercio Guglielmo Alfieri - fa rientrare tra le sue finalità strategiche la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative culturali e sociali con le Associazioni del territorio. La Green Night ne rappresenta l'esempio principale, laddove patrocinando un evento organizzato dall'Associazione "Botteghe di Cadoneghe" si dà vita ad una manifestazione che supporta il nostro commercio di prossimità, valorizza il territorio e accresce la socialità di tutta la nostra comunità. Il mio ringraziamento va innanzitutto alle Botteghe di Cadoneghe ed alla sua Presidente, Chiara Schiavon, agli oltre 40 tra negozi e pubblici esercizi che rimarranno aperti fino alle 24 ed ovviamente a tutte le persone di Cadoneghe e non, le quali con la loro presenza contribuiranno a perpetrare il successo di una manifestazione che è divenuta un tratto distintivo della nostra città. Al riguardo voglio citare che il contributo della nostra amministrazione non è limitato al solo patrocinio, bensì il 24 aprile scorso la Giunta ha deliberato l'approvazione di uno schema di convenzione tra il Comune e le Botteghe di Cadoneghe per la promozione e valorizzazione di eventi e manifestazioni culturali nel biennio 2024-26 per un importo di 17.500 euro annui, di fatto riconoscendo la rilevanza culturale svolta da questo tipo di eventi».