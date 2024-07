I Grest amano Padovaland: oltre 6mila bambini e ragazzi arrivati nel parco acquatico

Sono oltre 6mila i bambini e ragazziche in questi giorni stanno invadendo Padovaland: arrivano dai Grest del Triveneto.

Grest

Un fiume di gioia e divertimento ha travolto le piscine e gli scivoli del parco acquatico alle porte di Padova, creando un'atmosfera unica. Ma anche una tradizione annuale, ormai: Padovaland è un punto di riferimento per i gruppi parrocchiali, che scelgono il parco per gli spazi immensi e verdi dove i bambini si possono divertire, al sicuro.

Tra i Grest che hanno partecipato ci sono principalmente quelli padovani (in particolare da Este, Bagnoli e Cittadella) e da Rovigo. Ma la gioia del divertimento a Padovaland è arrivata anche da molti altri centri del Triveneto, come Montebelluna, Silea, Castelfranco Veneto (Treviso); Tezze sul Brenta e Bassano del Grappa (Vicenza); Fiesso d'Artico, Chioggia e Spinea (Venezia), Lendinara (Rovigo); Bagnoli (Padova); senza dimenticare Comacchio e Porto Maggiore (Ferrara). I più piccoli, accompagnati dagli animatori dei grest, si sono scatenati tra scivoli d'acqua, piscine con onde e giochi, godendo di una giornata all'insegna dell'amicizia e del divertimento puro. I bambini più piccoli si sono divertiti in tutta sicurezza nella zona acquatica a loro dedicata, con una piscina profonda solo 70 centimetri, un castello con arrampicate e scivoli, un fungo con acqua dall'alto e la mini “pista blanda”, in fianco alla quale c’è quella per scivolare coi gommoni. «Siamo felici di aver accolto così tanti grest dal Veneto e dall’Emilia Romagna», dichiara Johnny Pozzi, responsabile del parco. «È sempre un piacere vedere la loro gioia e il loro entusiasmo. Per noi è importante offrire un'esperienza indimenticabile all'insegna del divertimento sicuro e del contatto con la natura. Le giornate che stiamo vivendo solo un assaggio di quello che il parco offre durante l'estate, con tante iniziative e proposte dedicate alle famiglie. Registriamo anche la presenza di turisti dall’estero, particolarmente in questi giorni di caldo: quando in centro storico si boccheggia, in molti vengono da noi a rilassarsi al fresco».

Padovaland

Tra le principali novità di quest'anno a Padovaland c’è l'intrattenimento musicale la domenica. Nella zona del chiringuito, di fronte alla celebre "piscina delle onde", dalle ore 15 fino alla chiusura delle piscine (18.30), è possibile sorseggiare cocktail al ritmo di dj set, creando l'atmosfera perfetta per godersi il tramonto e le ultime ore del weekend. Padovaland, con i suoi 50mila metri quadri di superficie, è un vero e proprio paradiso per gli amanti del divertimento acquatico. Oltre al grande lago centrale e alle zone verdi, il parco offre una vasta gamma di scivoli e attrazioni per tutti i gusti. Tra queste, spiccano il Kamikaze, la Treccia, la Pista Blanda, il Twin Slide e il toboga a cinque corsie. Per chi cerca un momento di relax, sono disponibili gli idromassaggi e il campo da pallavolo. Il parco offre inoltre diverse opzioni di ristorazione, con bar, gelaterie e un negozio per gli acquisti last minute. Non mancano infine gli ombrelloni in paglia per un maggior comfort e una sensazione di maggiore naturalità. In linea con la sua attenzione all'ambiente, Padovaland ha scelto di utilizzare ombrelloni in paglia. Inoltre, il parco dispone di una "dog area" dedicata ai cani, con zone private recintate, sdraio e ombrellone. Ricordiamo che Padovaland è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 per tutta l'estate. Per maggiori informazioni e per l'acquisto dei biglietti online, il sito web del parco è www.parcopadovaland.it.