Concerto del primo maggio 2023, tra i pre-selezionati anche la band padovana i Greta

Ora non resta che votali cliccando il pollice in su all'indirizzo https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2023/29-greta; i tre vincitori di 1MNEXT si esibiranno in diretta tv durante il primo maggio 2023