Sostenibilità e digital per il futuro delle Terme: nasce il nuovo gruppo di albergatori Under 35

Hanno un’età compresa fra i 25 e i 32 anni, sono seconde, terze o in qualche caso quarte generazioni di famiglie di albergatori del territorio e condividono la passione per un mestiere che negli ultimi anni li ha posti di fronte a sfide sempre nuove per rispondere a una domanda turistica in forte evoluzione: sono gli 11 componenti del neonato gruppo giovani di Federalberghi Abano Montegrotto Terme.

Giovani

Una “formazione” di albergatori e albergatrici guidata da Giovanni Maregotto, 28 anni, dallo scorso dicembre membro del consiglio direttivo di Federalberghi Terme Abano Montegrotto: aponense, brand manager dell’hotel di famiglia Aqua, laureato in psicologia della comunicazione e del marketing, ha di recente conseguito un master in hotel management alla Luiss Business School. Spiega lo stesso Maregotto: «Abbiamo iniziato a incontrarci lo scorso marzo. Ci unisce la volontà di fare squadra, di condividere idee, soluzioni, esperienze e buone pratiche. Stiamo ragionando insieme sui temi della sostenibilità e del digital marketing, stiamo già lavorando ad alcuni progetti in questo senso. Per ora siamo un gruppo informale, ma stiamo anche pensando all’ipotesi di strutturarci, vogliamo dare il nostro contributo di idee a Federalberghi e al nostro territorio e attivarci con l’organizzazione di alcune iniziative e attività nel territorio». Da oltre 10 anni non esisteva un gruppo giovani in seno a Federalberghi Terme Abano Montegrotto e questa “ripartenza” è stata promossa e voluta dalla nuova presidenza dell’organizzazione di categoria, che si è insediata lo scorso dicembre. «All’interno dei loro hotel - spiega il presidente Walter Poli - questi giovani hanno saputo portare idee e innovazioni e sono certo che sapranno dare un contributo importante anche alla nostra organizzazione».

Federalberghi Terme Abano Montegrotto

Federalberghi Terme Abano Montegrotto è l'organizzazione rappresentativa delle imprese termo-alberghiere del Bacino Termale Euganeo. Raggruppa, su base volontaria alberghi-stabilimenti termali di tutte le categorie e dimensioni e incide su una destinazione turistica che conta un totale di circa 6.000 addetti, 3 milioni di presenze turistiche annue e un fatturato complessivo di oltre 350 milioni di euro.