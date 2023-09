Federitaly, il padovano Guglielmo Destro nominato coordinatore nazionale dell'area export

Nel continuo sforzo di consolidare e potenziare la presenza di Federitaly a livello nazionale ed internazionale, Guglielmo Destro è stato designato come coordinatore nazionale dell'Area Export di Federitaly, Federazione che sostiene, tutela e valorizza le imprese italiane e il Made in Italy nel mondo.

Guglielmo Destro

Guglielmo Destro, classe 1986 e padovano Doc, è laureato in Statistica e Gestione delle Imprese presso l'Università di Padova e vanta importanti esperienze lavorative all'estero. Queste peculiarità, assieme alla società da lui fondata, Libra Consulting srl, che si è affermata quale punto di riferimento per molte aziende nell'ambito del processo di internazionalizzazione, hanno concorso significativamente alla sua nomina. Destro avrà il compito di coordinare le attività degli Export Manager, contribuendo alla crescita e al consolidamento delle attività legate all'export di Federitaly. Avrà anche il ruolo di supervisionare le attività di matching tra l'Italia e l'estero, costruendo fattivamente canali di dialogo tra imprese e Istituzioni. Sede del coordinamento è Palazzo Armistizio, in via Armistizio 13 a Padova, già incubatore di eccellenze professionali nel panorama di consulenza del nostro territorio. «Sempre più è necessario un lavoro di squadra per affrontare le difficoltà del mercato globale e, allo stesso tempo, per sfruttare le opportunità offerte dal panorama internazionale. Un team di professionisti specializzati in diritto di impresa, commerciale e ambientale è l’asso nella manica di Federitaly, a cominciare dal nostro Veneto».