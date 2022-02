Non solo Alberto Angela: l'ironica guida di Padova di Andrea "Cartoni Morti" Lorenzon fa il giro dei social

Alberto Angela, con il suo "Meraviglie", aveva fatto conoscere la grande bellezza di Padova a livello di cultura e monumenti. Andrea Lorenzon, invece, vuole dimostrare (qualora ce ne fosse bisogno) che la città del Santo è sì quello, ma anche molto ma molto di più: sta facendo il giro del Web la guida di Padova lanciata su Youtube dall'artista e fumettista creatore di "Cartoni Morti".

Guida di Padova

Lo stesso Lorenzon, sulla sua pagina Facebook, ironizza: «Guardate cosa mi sono inventato pur di non lavorare». Sono ormai celebri, infatti, i suoi tour nelle città, l'ultima delle quali è proprio Padova, con Andrea che tra una visita a Palazzo della Ragione e un tour Sotto il Salone si concede pause a suon di spritz, folpetti e chi più ne ha più ne metta. Il video, pubblicato giovedì 10 febbraio e capace di superare le 50mila visualizzazioni in meno di un giorno, è stato condiviso sui social anche dal sindaco Sergio Giordani, che ha commentato: «Girare per le vie della nostra città insieme ad Andrea è davvero uno spasso!».

Il video

Ecco la video-guida di Padova di Andrea Lorenzon: