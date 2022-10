Hotel Plaza di Abano ospita la Basara sushi experience, ecco di cosa si tratta

Il Sushi di Basara atterra al Plaza Hotel. Struttura che fa da sempre della contemporaneità il suo tratto distintivo. Nel Giappone medievale i "Basara" erano un gruppo di samurai che non si uniformavano agli usi e costumi della società. Il brand Basara si ispira proprio a questa filosofia di indipendenza e forza.

Nato nel 2011 a Milano, Basara oggi conta all'attivo 8 ristoranti e 3 sushi corner in location come Via Tortona, Corso Italia e Duomo a Milano, Sestiere Dorsoduro a Venezia, Torre de Galluzzi a Bologna, viale Ceccarini a Riccione, Hotel Viktoria Palace a Venezia Lido, ristorante L'Enoteca ad Albarella.

Nel 2018 dà vita anche alla Japanese Food Academy, per formare professionisti del settore e organizzare corsi amatoriali per chi desidera avvicinarsi all'arte del sushi.

Chef e co-fondatore del Brand, è Hirohiko Shimizu, chef giapponese che vanta collaborazioni con i migliori ristoranti di Milano e che lavora con passione per ricercare la massima qualità delle materie prime nel rispetto della tradizione.

Il riso selezionato, base di moltissime pietanze, è originario giapponese ed è uno dei più pregiati presenti sul mercato. Viene cotto più volte al giorno per garantirne la giusta temperatura e consistenza.

Il pesce fresco viene consegnato quotidianamente e abbattuto secondo gli standard attuali per garantire tutte le proprietà salutari e renderlo un pasto adatto a tutti.

Le alghe, altro pregiato ingrediente della cultura nipponica, arrivano direttamente dal Giappone e sono di altissima qualità.

La cucina, nella tradizione giapponese, è una vera e propria arte, che coinvolge tutti i sensi.

Questo è uno dei motivi della massima cura posta da BASARA non solo nella scelta della materia prima e nella preparazione, ma anche nella composizione e nei colori delle pietanze, ognuna delle quali viene servita in piatti di materiali, colori e forme diverse e decorata accuratamente.

Cibo di alta qualità, sano, ricco di sostanze nutritive e rispettoso delle tradizioni. Basara è tutto ciò e per questo Plaza Hotel lo ha scelto come partner per arricchire la sua proposta di ristorazione e intrattenimento, grazie anche al supporto di Lexus Giuratti Futuro e Pommery Champagne.

L’area lounge bar diventa così la location perfetta per un aperitivo di cocktail e sushi, una cena romantica o tra amici, la celebrazione di una ricorrenza.

Il menù proposto, ricco di sfiziosità giapponesi, è basato sempre sui pilastri della cucina di Chef Hiro: tradizione e creatività che si fondono per creare piatti unici.

Inaugurazione ed eventi di ottobre

Basara sushi experience Abano sarà aperto tutte le sere dalle 18.30 alle 23.30, dal martedì alla domenica, a partire dal 21 ottobre. Chiuso il lunedì. Il sabato con accompagnamento di musica live.

In occasione dell'inaugurazione ed apertura, nel mese di ottobre, gli eventi in programma saranno particolarmente numerosi.

Si inizia venerdì 21 con il grande party di inaugurazione "JAPAN SOUL - Live and show". Un evento esclusivo su invito, con corpo di ballo e la musica live dei Double Soul in trio, che ci faranno vivere tutte le emozioni del Soul e del Funk. Sabato 22, apertura al pubblico con Emanuele Corvaglia e il suo pop rock internazionale in acustico. Domenica 23 The Lazy Duo live. Sarà Halloween, invece, a farla da padrone il weekend successivo con l'imperdibile show a tema "La danza e il canto delle streghe", spettacolo live con le MedLadies e corpo di ballo, lunedì 31 ottobre a partire dalle 20.30. Le MedLadies sono un trio femminile vocale che hanno fatto del genere mashup-pop il loro fiore all’occhiello. La sera di halloween ci faranno scatenare ed emozionare con le loro voci e i loro abiti sontuosi. Sabato 29 e domenica 30 ottobre pop acustico con Nicolò Fagnani.

BASARA SUSHI EXPERIENCE ABANO

c/o Plaza Hotel, Abano Terme

Tutte le sere, ad esclusione del lunedì, dalle 18.30 alle 23.30

Chiusura cucina 22.30

Sabato – Sushi & Live Music

A partire dalle 20.30. Concerti e show, selezionati dal Direttore Artistico Lorenzo Bosio.

Hotel Plaza Abano Terme

P.zza Repubblica, 23

info e prenotazione tavoli:

WhatsApp +39 320 905 3682

Info web

https://basaramilano.it/it/dove-siamo/ristoranti/padova-abano-terme/

https://www.facebook.com/basarasushipasticceria/photos/pcb.5495730450494978/5495726107162079/