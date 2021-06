Il 1969 di Miles Davis nel nuovo podcast del Centro d’arte

È in arrivo un nuovo podcast della serie “We’re Sitting in a Room”: la rassegna affidata alle voci dei curatori del Centro d’Arte di Padova e di alcuni ospiti autorevoli, chiamati a dialogare su specifici argomenti. Gli originali contenuti vengono presentati in un formato agile e discorsivo e corredati da scelte musicali stimolanti, in linea con i generi che ormai il pubblico associa al Centro d’Arte (dal nuovo jazz alla sperimentazione, passando per la musica elettroacustica).

Venerdì 18 giugno alle 21

Venerdì 18 giugno alle 21, sul canale Mixcloud www.mixcloud.com/centrodarte (dove poi rimane sempre disponibile) verrà pubblicato il quinto appuntamento: “Turnaround, 1969”, a cura di Stefano Merighi. “Turnaround” arriva con questa puntata al 1969, anno musicalmente ricchissimo per Miles Davis, che incide due pietre miliari quali “In a Silent Way” e “Bitches Brew”, e anno in cui si costituisce ufficialmente il Quintetto Perduto, che però non entra mai in studio di incisione. A fianco della scuola “davisiana”, emerge quella “chicagoana”, con Anthony Braxton come punta di diamante. Intanto Wayne Shorter firma da solista Super Nova, guidando un gruppo che comprende due chitarre e due batterie.

Tracklist di “Turnaround, 1969”:

Miles Davis - Spanish Key

Anthony Braxton - To Artist Murray De Pillars

Wayne Shorter - Super Nova

Anthony Braxton - The Light on the Dalta

Miles Davis - Bitches Brew

Foto articolo - Miles Davis at Newport Jazz Festival 1969 da comunicato stampa