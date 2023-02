"M'illumino di meno", anche i supermercati Alì spegneranno le luci

Giovedì 16 febbraio, per il 19esimo anno consecutivo, in occasione della giornata internazionale sul risparmio energetico, il Gruppo Alì spegnerà le luci nei 117 supermercati Alì e centri Alìper di Veneto ed Emilia Romagna: dalle 18 alla chiusura, tutta la rete dei supermercati Alì e centri Alìper dimezzerà l’illuminazione all’interno dei punti vendita.

M'illumino di meno

Un gesto che comporta un risparmio energetico di 2560 kWh, pari a 870 kg di CO2 equivalente. Il relamping nei punti vendita ristrutturati e in quelli di nuova generazione ha consentito di abbattere il 50% dei consumi energetici relativi all’illuminazione. Così il Gruppo Alì parteciperà alla maratona internazionale per il risparmio energetico "M'illumino di meno", promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2, dimezzando l'illuminazione nei propri punti vendita per sottolineare il sostegno a progetti e attività green e alle scelte ecosostenibili.

Gruppo Alì

«L’adesione a M’illumino di meno è un piccolo gesto simbolico - spiega il vicepresidente di Alì Spa., Gianni Canella - per condividere il nostro impegno per la tutela dell’ambiente anche attraverso il risparmio energetico. Ogni giorno promuoviamo la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse perché siamo convinti che sia alla base della sicurezza alimentare e della salute delle persone. Questo è il motivo per cui da anni ci impegnamo a progettare supermercati in un'ottica sostenibile e di attenzione al territorio e continuiamo la nostra maratona green mettendo a dimora alberi nell'ambiente che ci ospita, in collaborazione con i nostri clienti».

Luci

Questa è solo una delle tante iniziative a cui il Gruppo Alì aderisce. Nel 2021 ottiene la certificazione ambientale ISO 14001 che consente di controllare gli impatti ambientali derivanti dalle attività di magazzino e di consegna della merce verso i punti vendita, con l'obiettivo di diminuirli . Alì progetta e costruisce supermercati nel pieno rispetto del territorio con un costante impegno verso la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti. Tra i progetti di contenimento dell’impatto della propria attività produttiva consideriamo: la conversione dell’illuminazione a LED che ha generato un risparmio cumulativo di 38.120 MWh di energia corrispondenti a 13.550 tonnellate di CO2 risparmiate all'ambiente; il rivestimento esterno dei punti vendita di ultima generazione o ristrutturati, costituito da una ceramica foto attiva il cui effetto, per la riduzione dell’inquinamento, è equivalente alla presenza di alberi, capaci di catturare le polveri sottili inquinanti (l'estensione di queste tavelle fotoattive è pari a 18.097 mq equivalenti all'azione di 1263 alberi). Poi ancora la raccolta differenziata per gli imballaggi, l’uso di dispositivi per l’abbattimento della dispersione di energia, l’accurata programmazione del trasporto su gomma degli ordini per ridurre le emissioni di CO2, il recupero del calore per il riscaldamento delle acque sanitarie; ma anche progetti di salvaguardia della natura, dalla piantumazione di oltre 52.000 alberi nel territorio Veneto ed Emiliano e la realizzazione di 5 boschi urbani, alla riqualificazione di aree verdi cittadine e alla realizzazione di vere e proprie aule didattiche a cielo aperto nei cortili delle scuole. In materia di risparmio energetico Alì si è dotata anche di impianti fotovoltaici che hanno prodotto 6.580 MWh di energia pulita (equivalenti a 2.172 tonnellate di CO2 risparmiate all'ambiente) .