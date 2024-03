Inaugurato il foyer del teatro Pietro d’Abano e svelato il cartellone di eventi

Un foyer da 120 posti. È la grande novità del Teatro Pietro d’Abano, che viene inaugurato il 20 marzo. Oltre al teatro grande da oltre 400 posti e a quella più piccola da un centinaio di posti, arriva al teatro di Largo Marconi il foyer. Con un palco da 10 metri per 6 metri, ospiterà artisti già noti, ma anche coloro che vogliono farsi notare e gli emergenti. «Sarà il luogo perfetto per dei momenti di intrattenimento accompagnato da un buon aperitivo», spiega la titolare del teatro, Isabella Biffi. «Ospiteremo spettacoli musicali, teatrali, di cabaret. In arrivo c’è per esempio l’appuntamento Il giovedì si ride. Avranno spazio per l’avanspettacolo e i varietà di ballo, dedicati ovviamente alla pace nel mondo». Una grande novità saranno le presentazioni di libri musicali». Ci saranno musicisti che hanno scritto libri e che li presenteranno accompagnati dalla loro chitarra o dal pianoforte. E dalle 23 in poi il foyer si trasformerà nel luogo perfetto dove ascoltare la musica anni Ottanta e Novanta».

Il programma

Dopo il grande successo dello spettacolo di Luca Ward il programma si fa fitto. Ci saranno eventi ogni settimana. Tra i tanti si segnalano per il 30 marzo il concerto già quasi sold out del sassofonista Flavio Sax Bordin. Il 5 aprile ecco il Rondò Veneziano con i Casanova Venice Ensamble diretti da Costantino Carollo. Il 27 aprile sarà la volta di Swing Avenue con i maestri di musica provenienti direttamente da Milano. Tutti gli eventi inizieranno alle 21.

C’è anche il teatro

Prosegue e si infittisce però anche la programmazione nel teatro principale. Il 6 aprile sarà protagonista Manuela Villa, il 13 toccherà a Night for Whitney dedicato alla mitica Whitney Houston. Il 19 aprile ecco la Little Tony Band con Cristina Ciacci. Il 20 aprile Cifarelli & Ronnie Jones con Francesco Corvino, Flavio Scorpaz, Nicolò Fragile e Dario Tanghetti. Il 25 aprile arriva invece la diva del cinema, Ornella Muti, con il suo show. Al termine di ogni spettacolo gli artisti si fermeranno nel foyer per incontrare il pubblico e scattare delle foto.

Sanremo musical

L’evento principale della primavera aponense al Teatro Pietro d’Abano sarà Sanremo Musical, in programma dal 3 maggio al 30 giugno. La guerra è finita da pochi anni, e il destino del Casinò di San Remo è incerto. Da uno dei due direttori sorge l'idea audace di creare qualcosa di rivoluzionario: il primo "Festival della Canzone Italiana". Il 1951 segna l'inizio di questa avventura che, nonostante gli umili inizi, cresce rapidamente in popolarità. E da una radio locale, il Festival si spinge sulla scena nazionale grazie alla televisione, diventando l'evento più importante del panorama televisivo italiano. Questa è in breve l’incredibile storia, del Festival di Sanremo. Molti anni dopo, una voce misteriosa, convoca un gruppo di ragazzi proprio a San Remo per una audizione. Attraverso le voci sorprendenti di questi giovani protagonisti, viaggeremo nel tempo, esplorando le canzoni e gli aneddoti più memorabili della storia di Sanremo. In questo spettacolo, seguiremo il percorso affascinante di questo gruppo, i veri protagonisti della storia di “Sanremo Musical”. Attraverso le loro emozioni, storie e sogni, il musical si sviluppa, intrecciando le melodie indimenticabili del Festival con le immagini di un'Italia in continua trasformazione. Scopriremo insieme il fascino dietro ogni nota, l'energia che ha alimentato la crescita del Festival e il richiamo irresistibile che ha attirato il pubblico a questo evento monumentale italiano. “Sanremo Musical” è una storia avvincente, un viaggio attraverso la musica, l'amore e la passione che hanno reso il Festival un'icona immortale.

Audizioni

Saranno protagonisti 16 attori. Proseguono le audizioni per il “reclutamento” di 3 ballerini e 2 attori, tutti di sesso maschile. L’appuntamento sarà in teatro mercoledì 27 marzo a partire dalle ore 11. Per coloro che fossero interessanti basta contattare la mail: teatropietrodabano@gmail.com.

E poi…

Ma non finisce qui. “Stiamo completando il cartellone con eventi di lirica e il 29 giugno sul piazzale antistante si terrà Abano Fashion con il coinvolgimento dei commercianti di Abano”, spiega ancora la Biffi. “Per questo ringraziamo Paola Toffon, organizzatrice di eventi, e la commerciante Paola Buja, oltre che la presidente di Ascom Abano, Elena Morello, per il grande supporto. In autunno ci sarà poi, in occasione del Giubileo del 2025, la riproposizione di un nostro cavallo di battaglia, il musical Il figliol prodigo, dedicato a Papa Francesco".

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte tra gli altri il vicesindaco Francesco Pozza, l'assessore alle Manifestazioni Ermanno Berto, la consigliera regionale Elisa Venturini e la presidente mandamentale di Ascom Abano, Elena Morello.