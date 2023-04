Inaugurato a Pontelongo il nuovo ufficio decentrato del Centro per l’impiego

È stato inaugurato il 7 aprile presso la sede del Comune di Pontelongo (PD), in Via Roma 271, il nuovo “recapito” di Veneto Lavoro, un ufficio periferico gestito da personale qualificato che consente di accedere a tutti i servizi erogati dai Centri per l’Impiego del Veneto.

I servizi

Il servizio, attivato nell’ambito di una convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale, consentirà ai cittadini residenti a Pontelongo e nelle località limitrofe di ricevere informazioni e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro direttamente presso gli uffici della sede municipale, senza doversi necessariamente recare presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente di Piove di Sacco (PD). Secondo quanto previsto dalla convenzione, gli spazi sono concessi, a titolo gratuito, dal Comune, mentre Veneto Lavoro si occuperà della gestione del servizio mettendo a disposizione operatori qualificati per lo svolgimento delle attività previste nei confronti di lavoratori e imprese, quali colloqui di presa in carico per il riconoscimento dello stato di disoccupazione, rilascio di certificati ed espletamento di altre pratiche amministrative, incrocio domanda offerta di lavoro, iscrizione al collocamento mirato di persone con disabilità (come previsto dalla Legge 68/99), supporto nell’utilizzo del portale Cliclavoro Veneto e nell’accesso ai servizi online, supporto nella ricerca di personale.

L’inaugurazione

Presenti all’inaugurazione il Direttore di Veneto Lavoro, Tiziano Barone, il Sindaco di Pontelongo, Roberto Franco, il Sindaco di Bovolenta, Anna Pittarello, i rappresentanti di importanti realtà imprenditoriali del territorio e i ragazzi dello Sportello Lavoro Giovani, già attivo presso il Comune di Pontelongo.

«Più vicini alle imprese»

«Abbiamo attivato questo recapito con una logica di massima prossimità dei servizi pubblici per il lavoro, per essere più vicini alle imprese e alle persone, riducendo al minimo eventuali difficoltà legate agli spostamenti – ha dichiarato il Direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone – Questo per noi significa seguire gli utenti individualmente, offrendo posti di lavoro e la possibilità di accedere a misure di politica attiva del lavoro ai lavoratori, e garantendo alle imprese che ricercano personale un elenco di potenziali candidati preselezionati entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta. La scelta è ricaduta su Pontelongo per la sua posizione strategica sul territorio, anche a servizio di altri importanti Comuni della zona, e grazie alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale».

I dati

Il servizio è gestito dagli operatori del Centro per l’impiego di Piove di Sacco (PD), che conta attualmente nei propri elenchi 4.400 disoccupati con un patto di servizio attivo, 1.500 dei quali con una candidatura attiva, e che insiste su un territorio con un bacino di oltre 45 mila persone in età lavorativa. Nel corso del 2022 il CPI ha gestito 2.800 appuntamenti, con 1.600 patti di servizio sottoscritti, e attivato circa 200 tirocini. Circa 260 le offerte di lavoro raccolte dalle imprese del territorio, per un totale di 360 posti di lavoro disponibili, che hanno portato all’assunzione di 106 disoccupati segnalati dal CPI.

Marco Biagi e Massimo D’Antona

«Abbiamo accolto con favore la proposta di Veneto Lavoro perché sappiamo quanto importante sia per persone e imprese la vicinanza di servizi per l’impiego di qualità, non solo in tema di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, ma anche in termini di accesso alle opportunità di formazione disponibili sul territorio – ha spiegato il Sindaco di Pontelongo Roberto Franco – Una maggiore conoscenza del mercato del lavoro locale, inoltre, può favorire una più efficace capacità di intervento rispetto alle esigenze della cittadinanza. Negli ultimi 20 anni è cambiato il mondo del lavoro ma è cambiata anche la capacità del sistema pubblico per l’impiego di fornire risposte e servizi sempre più adeguati ed è anche per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare l’ufficio destinato ad ospitare Veneto Lavoro a due grandi giuslavoristi come Marco Biagi e Massimo D’Antona, che hanno pagato un prezzo troppo alto proprio per l’impegno che hanno profuso per il miglioramento del mercato del lavoro e a servizio di tutta la cittadinanza».

Le info utili

Il nuovo recapito di Veneto Lavoro presso il Comune di Pontelongo sarà attivo ogni venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, solo su appuntamento, contattando il Centro per l'impiego di Piove di Sacco al numero unico 049 7448041 e all'indirizzo email cpi.piovedisacco@ venetolavoro.it.