Inaugurazione dell'arcostruttura Navititas, la rinnovata palestra di via Bronzetti

Martedì 8 settembre alle ore 20, in occasione della ricorrenza patronale della parrocchia della Natività, verrà inaugurata la rinnovata palestra Nativitas di via Bronzetti. L’arcostruttura, costruita nel 2007, è stata profondamente rinnovata dall’amministrazione comunale diventando a tutti gli effetti una moderna palestra multifunzionale. La copertura con telone è stata sostituita da una copertura fissa coibentata; il campo di gioco è stato ampliato, come pure lo spazio esterno e il pavimento sostituito con un materiale sintetico adatto per le attività sportive di calcio a cinque e pallavolo.

I lavori

Il costo dell’intervento è stato di 250mila euro. La Parrocchia della Natività ha rinnovato l'accordo con il Comune rendendo disponibile la palestra, a tariffe agevolate, tutte le mattine per le scuole e le attività motorie comunali. All’inaugurazione sarà presente l’assessore allo sport.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ulteriori info web

https://www.padovanet.it/notizia/20200907/comunicato-stampa-inaugurazione-arcostruttura-navititas