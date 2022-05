Arriva a Padova Confabitare, associazione a tutela della proprietà immobiliare

Venerdì 3 giugno alle ore 11 è in programma l'apertura della sede provinciale e regionale di Confabitare a Padova, nella centralissima Via Marsilio da Padova 4 a due passi da Palazzo della Ragione, uno dei simboli della città, e luogo eletto a patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO per gli affreschi trecenteschi di Urbs Picta.

Confabitare

Confabitare, nata nel 2009 a Bologna come associazione a tutela della proprietà immobiliare garantisce ai propri soci assistenza in materia legale, tecnica, tributaria, amministrativa, contrattuale e sindacale, si candida come riferimento ed interlocutore privilegiato per autorità ed istituzioni in ogni ambito d’interesse del diritto della proprietà immobiliare. L’associazione, diffusa su scala nazionale, conta ben 80 sedi e oltre 50mila iscritti e dal 2016 è stata riconosciuta dal MIT - Ministero infrastrutture e trasporti tra le maggiormente rappresentative in Italia, partecipando ai tavoli di confronto e concertazione di rinnovo della convenzione nazionale che stabilisce i criteri generali e gli accordi per i contratti a canone concordato a livello locale. La guida di Confabitare Padova è stata affidata all’avv. Emanuele Mazzaro, brillante professionista padovano legale fiduciario di svariate amministrazioni già conosciuto per l’incarico svolto di amministratore unico di SST S.p.a. società partecipata che gestisce anche il Mercato Ittico all’ingrosso di Chioggia, considerata la ‘Wall Street dell’Adriatico’ e tra i principali mercati all’ingrosso europei, che ha sapientemente rilanciato su scala nazionale ed europea. Al suo fianco il vicepresidente Fabio Zampieri e il segretario provinciale Marco Parrella. Alla cerimonia inaugurale - con buffet all’adiacente storica Pasticceria Graziati - sono stati invitati numerosi personaggi del mondo delle istituzioni, della cultura e dell’informazione e i rappresentanti delle categorie economiche.

Emanuele Mazzaro

Dichiara Mazzaro nella nuova doppia veste di coordinatore provinciale e regionale: «Sono orgoglioso di essere stato scelto alla guida di Confabitare per promuovere un ambizioso progetto per Padova e su scala regionale con l'obbiettivo di riunire le tante realtà e professionalità che si muovono attorno al mondo della casa, della proprietà e della residenzialità. Stiamo vivendo un periodo molto complesso: la pandemia ha lasciato il segno e le vicissitudini belliche in Ucraina con l’emergere di una vera e propria crisi energetica e l’impennata delle bollette e dei costi hanno portato enormi sconvolgimenti economici e sociali anche a casa nostra. Per questo credo sia fondamentale che tutte le istituzioni s’interroghino su quali strategie perseguire nel breve termine per dare ossigeno ad un settore della società che per troppo tempo è stato all’ombra delle proprie potenzialità decisionali e strategiche. I proprietari immobiliari e di terreni in Confabitare avranno un punto di riferimento attento e battagliero».