Naviglio, pienone nei primi dieci giorni del "giardino estivo" sul Piovego

«Anche quest'anno siamo partiti come piace a noi, ovvero con molti ragazzi e presenze importanti, ma senza farci notare dal quartiere»: ad affermarlo è il portavoce del Naviglio, Nicola Zoppelletto, che mercoledì sera ha tagliato il nastro in una simbolica inaugurazione della rassegna, iniziata il primo aprile, e che nei primi 10 giorni non sembra aver arrecato disturbo al quartiere del Portello.

Naviglio

«Siamo convinti che il senso unico su viale Colombo - aggiunge il portavoce dei sette imprenditori che animano gli otto chioschi di cibo e cocktail - e il dispiegamento degli uomini dell'agenzia di sicurezza ci abbia permesso di partire con il piede giusto, e vogliamo continuare così». Presente all'inaugurazione anche l'assessore al Commercio ed ai Grandi Eventi Antonio Bressa: «Questa iniziativa, assieme alle molte altre che animano alcuni parchi della città servono a diluire le presenze di studenti e giovani, mettendo insieme l'esigenza di far vivere ai padovani una città viva ed ordinata. Il fatto che quest'anno il Naviglio sia anche eventi culturali e di beneficenza mi fa pensare che si stia andando nella direzione della qualità e della responsabilità».