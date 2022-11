Una vasca in più: inaugurata nella Bassa la nuova piscina

In via dello Stadio sì è svolta la cerimonia inaugurale della nuova terza vasca della Piscina di Este. Il momento è stato vissuto dal pubblico alla presenza delle autorità e del vicepresidente di Nuova Sportiva società gerente dell’impianto, Luca Bosi.

Piscina

Dopo che sui progetti di investimento per l’ampliamento si è abbattuto il periodo Covid, con tutte le sue difficoltà in particolare per il settore sportivo, si è potuto finalmente lavorare nell’ultimo anno per raggiungere questo importante obiettivo, che vorrebbe essere il primo passo verso un percorso di rinnovamento dell’impianto. Si è trattato quindi non solo di un momento simbolico ma anche, e soprattutto, di una testimonianza tangibile di amore per lo sport e per la città, che da oggi gode di nuovi spazi dedicati alle attività acquatiche «spazi ideali per le attività ginniche e i corsi di scuola nuoto - spiega il vicepresidente Bosi - ma anche dedicati a nuove potenziali attività, che ci auguriamo di poter sviluppare grazie al nostro staff qualificato, attento e propositivo e grazie anche a nuove interazioni, con le altre associazioni sportive e con l’amministrazione locale». E le iniziative non si fanno davvero attendere: già dalla prossima settimana, tra il 17 ed il 20 novembre, la piscina proporrà un evento dedicato alla ginnastica in acqua rivolto ai tesserati, ma anche, e in particolare, a curiosi ed interessati a conoscere le diverse sfaccettature di una attività sportiva davvero adatta a tutti. «Abbiamo coniato lo slogan Piscina Este C’è - conclude Bosi - e lo abbiamo portato per le strade indossando una maglietta gialla che è diventata simbolo della piscina, ma anche dell’energia, della resilienza e della voglia di fare che sono il vero patrimonio di questo territorio. Ecco che il nostro evento non poteva che chiamarsi Yellow Days: durerà 4 giorni ma il nostro impegno a dare il massimo proseguirà senza sosta, riuscendo ad attraversare con la tenacia degli sportivi anche il momento di difficoltà legato al caro energia che tutti stiamo vivendo direttamente e indirettamente».