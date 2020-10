Inaugurazione della nuova pista ciclabile di via dei Ronchi

Realizzata con il co-finanziamento del Ministero dell'Ambiente, la nuova pista ciclabile di via dei Ronchi è una delle attività previste dal progetto “CAMmIN FACENDO... Mobilità sostenibile a Padova” che intende intervenire in modo innovativo nel collegamento tra stazione ferroviaria e Zona Industriale creando un asse attrezzato e riconoscibile, che offra ai cittadini che si muovono tutti i giorni in quest’area (studenti, lavoratori, fruitori per tempo libero) un insieme di opportunità alternative al mezzo privato per ridurre il numero degli spostamenti in auto, aumentare gli spostamenti in bici, favorire l’uso del Trasporto Pubblico Locale, integrati con il bike sharing, il car sharing e l’interscambio auto/bici/TPL.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli interventi

Tra gli interventi realizzati vi è il recupero del sedime ferroviario dismesso e sua trasformazione in una pista ciclabile, recependo così quanto emerso dal percorso partecipato realizzato dall’ufficio Informambiente con le scuole, che ha visto il coinvolgimento anche di diverse realtà presenti nel territorio. La pista sarà inaugurata sabato 10 ottobre alle 10.30.