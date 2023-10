Un pezzo di Toscana nel cuore di Padova: in pieno centro apre "La Prosciutteria"

Un pezzo di Toscana nel cuore di Padova: è al numero 5 della centralissima piazza dei Signori, che fa il suo debutto il “non-ristorante” più vintage d'Italia, La Prosciutteria. Al suo terzo locale nel Veneto - il primo era stato inaugurato a Verona nel 2019 in piazza Erbe, il secondo lo scorso settembre a Venezia, nel sestiere di Cannaregio - il brand toscano continua la sua espansione nel nord est, portando con sé i suoi due elementi caratterizzanti: a far da filo conduttore sono da un lato le schiacciate e i taglieri più famosi d’Italia di salumi e formaggi made in Tuscany, e dall'altro il particolare arredo basato sul riciclo creativo, ossia il riutilizzo di pezzi anche importanti provenienti da ville storiche, fattorie, antiche case coloniche e nobiliari. Non a caso, la scelta di una posizione centrale come piazza dei Signori conferma la volontà del brand di investire in ogni città su location dal fascino particolare a livello storico e architettonico, pur mantenendo la stessa qualità della prima bottega aperta a Firenze undici anni fa.

Inaugurazione

Dopo l'inaugurazione di oggi, sabato 28 ottobre - con degustazione di cibo e bevande a partire dalle ore 18 - La Prosciutteria Padova sarà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 23: per residenti, studenti e turisti sarà occasione di assaggiare le tipicità dello street food toscano in un contesto inconsueto. Nel locale di piazza dei Signori c'è da restare a bocca aperta: il controsoffitto è formato da un centinaio di imposte provenienti da antiche finestre, mentre un'intera parete è realizzata con forme di scarpe in legno di faggio, prelevate da un vecchio calzaturificio di Montecatini. In due sale è stato invece ricostruito un piccolo bosco, usando piante dell’azienda agricola della casa madre nel Chianti e veri alberi di quercia. Un'altra parete è arredata con una collezione di stampe di fine Ottocento, mentre in una stanza è stata ricostruita una legnaia in stile montanaro, e in un’altra ancora è presente un dondolo su cui rilassarsi. Infine, il bancone drink è ricavato da uno antico pezzo in stile francese con fregi in ottone, con al centro una vecchia ghiacciata che sarà riutilizzata per contenere il ghiaccio necessario a preparare i cocktail.

Cucina toscana

Ma oltre alla forma c'è anche tanta sostanza, con gli evergreen della cucina popolare “fast” toscana, dai taglieri di salumi e formaggi (pecorini di varie stagionature aromatizzati come quello al pepe o al rosmarino oppure ai semi di finocchio o all’olio) alle schiacciate farcite, dai carpacci alla rinomata porchetta del Chianti cotta nel forno a legna fino a qualche piatto caldo della tradizione toscana come la pappa al pomodoro, da gustare insieme a vini di produzione propria come Chianti e Chianti Classico. Il tutto con un servizio informale e un clima quasi familiare: ad esempio, l’acqua microfiltrata gratuita può essere riempita alla fontanella. Più che un ristorante, insomma, una bottega d’altri tempi dove si mangiano taglieri di salumi e formaggi, carpacci, schiacciate ripiene da accompagnare a una delle 120 etichette, tra cui 14 in degustazione a bicchiere.

“La Prosciutteria di Firenze”

“La Prosciutteria di Firenze” nasce da un'azienda familiare delle colline del Chianti Fiorentino di proprietà della famiglia Leoncini. Nel 2012 ha aperto il primo locale in centro a Firenze proprio accanto alla Galleria degli Uffizi, con l’idea di avere una sorta di spaccio aziendale in città dove si potesse anche mangiare qualcosa di tipico. Semplicità e qualità sono i capisaldi dell’azienda: tutti i prodotti vengono scelti accuratamente e sono di alta qualità. Il successo è stato immediato ed i locali si sono moltiplicati. Dopo Firenze (attualmente tre locali) sono nati altri due locali in Toscana (Siena e Marina di Massa), tre a Milano, oltre a Verona in piazza Erbe, a Bologna con tre locali e poi Brescia, Venezia, Torino, Perugia.