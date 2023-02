Apre la prossima settimana il nuovo punto vendita Alì: è il 117esimo del gruppo

Si terrà giovedì 16 febbraio alle ore 9 la tanto attesa apertura del nuovo Alì di Albignasego nel quartiere San Lorenzo, in via Milano, 11 e sarà festa per la cittadinanza con colazione gratuita per tutto il fine settimana; omaggi ad ogni spesa e tanti appuntamenti di musica, spettacoli di arte varia e laboratori di carnevale per le prime due settimane di apertura.

Albignasego

117esimo punto vendita del Gruppo Alì e secondo nel Comune di Albignasego, con i suoi 1500 mq di area vendita, darà lavoro ad altri 40 collaboratori del territorio. Il supermercato si connota per la forte impronta green: la sua ambientazione è caratterizzata dalla presenza del legno certificato FSC che conferisce particolare calore ai supermercati Alì di ultima generazione. Il rivestimento esterno è costituito da una ceramica foto attiva che depura l’aria dalle polveri sottili alla stregua di un bosco di 106 alberi, ai quali si vanno ad aggiungere i 46 alberi adulti presenti nel parcheggio. Il negozio è dotato di un impianto fotovoltaico che risparmia all’ambiente l’emissione di circa 22 tonnellate di CO2 equivalenti (pari alla circolazione annua di 13 automobili*), con una capacità produttiva annua di 61.600 kwh di energia pulita. È dotato inoltre di un impianto domotico e sfrutta il calore di recupero dei banchi frigo per produrre acqua calda. All’interno vi sono le porte nei frigoriferi e l’illuminazione è full Led. Nel parcheggio inoltre sono presenti due colonnine per la ricarica di auto elettriche.

Servizi

Molti saranno i servizi offerti alla comunità. Il reparto ortofrutta pluripremiato come migliore d’Italia dalla rivista Fruit Book Magazine, oltreché riconosciuto come preferito dai consumatori nell’Indagine sulla soddisfazione dei consumatori, pubblicata a gennaio 2023 su Altroconsumo. Il banco gastronomia con la cucina e la preparazione della pizza del campione del mondo Gianni Calaon, la panetteria e la pasticceria servite. La macelleria con la teca per la frollatura della carne, la teca per la vendita al minuto dei formaggi di malga, la pescheria, tutti reparti con il banco servito. Poi ancora la cantina con il cantiniere a disposizione oltre a un reparto profumeria con un’ampia scelta di prodotti naturali ed ecologici, seguito da un’addetta preparata per consigliare al meglio il cliente nell’acquisto. Sarà presente il comodo servizio di spesa online Alìperme.it, sia con ritiro in negozio che con consegna a casa. Un servizio che garantisce la stessa qualità della spesa fatta in punto vendita perché preparata con cura dal personale Alì. Alìperme.it mantiene anche lo stesso assortimento, promozioni e punti fedeltà della spesa tradizionale nel punto vendita, per offrire un’opzione in più al cliente che diviene fruitore del brand nel modo che più si adatta alle esigenze del momento. Delle 12 casse, 4 sono dedicate al servizio di self scanning per rendere ancora più agile la spesa quotidiana.

Fornitori locali

L’attenzione dell’azienda veneta per il territorio permea ogni aspetto del punto vendita e accompagna il cliente dal parcheggio fino all’interno del negozio per trovare la sua massima espressione nei suoi collaboratori, primi ambasciatori di filosofia e valori aziendali. L’allestimento del punto vendita vuole conferire un particolare omaggio ad Albignasego con un richiamo grafico allo stemma della città. A conferma inoltre del sostegno dell’economia locale che ha sempre consentito ad Alì di creare dei veri e propri rapporti di collaborazione con i fornitori del territorio in cui opera, trovano ampio spazio in assortimento oltre 30 aziende locali, tra cui l’Azienda De Mori srl di Albignasego, i panifici locali Sartorato di Maserà e Cerva e Temporin di Casalserugo, le pasticcerie Sette e Santamaria di Albignasego, il Caseificio F.lli Nobili S.R.L, l’Azienda Agricola AI PRA' di Maserà di Padova, Tortellini Roberto, il Pastificio Artusi, l’Azienda E.ROSSATO S.a.S. di Diego Rossato & C. di Due Carrare (che fornisce trippe e prodotti simili, salsicce e salamelle); POLLO DELL’AVVENIRE s.r.l. di Cartura (che fornisce polli a marchio "i freschissimi Alì"), l’Azienda Agricola l’Aromatica di Biasio Luca di Maserà, l’Az. Agricola L’Orto da Ponte di Ponte San Nicolò, l’Azienda Agricola F.lli Campaci di Padova, moltissime aziende vitivinicole del nostro territorio come la Cantina "La Mincana" Dal Martello di Due Carrare, Il Mottolo, la Cantina Cà Lustra Zanovello di Cinto Euganeo, la Cantina Colli Euganei a Vo, l’Azienda Le Ginestre e l’Azienda Agricola La Roccola di Cinto Euganeo, tutti nomi che appartengono alla storia della cultura e delle tradizioni locali.

Sostenibilità sociale

Attivata da subito anche nel nuovo Alì di Albignasego la “spesa solidale”, progetto di raccolta di generi alimentari a lunga scadenza avviato durante il lockdown dall’azienda in tutta la rete dei punti vendita per andare incontro alle sempre più numerose famiglie in difficoltà. Ad oggi, con la spesa solidale, Alì ha già donato quasi 730.000 pasti a chi ha più bisogno, grazie alla generosità dei suoi clienti, attraverso le realtà caritative che operano in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni in cui è presente. Qui, come anche per il supermercato Alì di Sant’Agostino, saranno La Caritas Vicariale di Maserà, la Cartitas Parrocchiale di Sant’Agostino e Onlus PAS a farsi da collettrici di tutti i prodotti donati dai clienti Alì per le famiglie in difficoltà. Il punto vendita è dotato del sistema LOGES VET EVOLUTION tattilo vocale, che nasce per consentire agli ipovedenti/non vedenti l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, rendendo la spesa più inclusiva. Il sistema è costituito da superfici dotate di rilievi appositamente creati per essere percepiti sotto i piedi e dalla presenza di sensori che danno impulsi ai bastoni degli utenti.

Inaugurazione

All’inaugurazione interverranno Matteo Canella, Direttore Affari Generali del Gruppo Alì, il Sindaco del Comune di Albignasego, Filippo Giacinti e Don Cesare Contarini della Parrocchia di San Lorenzo di Albignasego. Il negozio sarà aperto con orario continuato dal lunedì al sabato, dalle 8.15 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. «Siamo felici di inaugurare questo nuovo Alì ad Albignasego, città che già ci apprezza da 12 anni. Il nostro impegno è quello di continuare a garantire alla comunità di Albignasego la migliore qualità, la migliore convenienza e un servizio che va oltre le aspettative, offrendo al territorio che ci ospita concrete azioni di sostenibilità economica, sociale e ambientale, perché la nostra mission, dal 1971, è migliorare la vita alle persone che vivono il territorio che ci ospita– dichiara il Vice Presidente di Alì S.p.A., Gianni Canella - Da anni poniamo una grande attenzione a migliorare l’ambiente in cui viviamo, con scelte green nei materiali di realizzazione dei nostri supermercati e con la messa a dimora di alberi che, insieme ai nostri clienti, doniamo al territorio»