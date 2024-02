Infospettacoli Magazine all'Hotel Première di Abano Terme, due giorni di opportunità B2B e occasioni di relax

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Il nostro territorio è stato sede, nello scorso weekend, di un appuntamento che ha radunato importanti imprenditori provenienti da tutta Italia. L’Hotel Première di Abano Terme ha ospitato l’evento organizzato da Infospettacoli Magazine, sabato 24 e domenica 25 febbraio: due giorni di incontri in cui si sono unite opportunità di B2B a occasioni di relax, utilizzando i punti di forza di una struttura cinque stelle pronta a soddisfare le esigenze del cliente.

Un weekend a cinque stelle

Arrivo previsto per gli ospiti nel primo pomeriggio di sabato: i 200 invitati hanno potuto usufruire di trattamenti termali, viso e corpo. Le ultime novità del mondo del benessere, unite a programmi creati con un metodo unico e innovativo. A ciò si è aggiunta l’opportunità di utilizzare la piscina interna e quella esterna riscaldata, la sauna, il bagno turco e la jacuzzi. A partire dalle 20, spazio alla cena di gala, con diversi performer ad intrattenere i presenti durante il prelibato aperitivo e dopo la gustosa cena. In scena la cantante Irene Guglielmi, nota al grande pubblico per le sue performance in alcuni dei club più noti dello Stivale e non solo (dal Twiga Beach in Versilia al Just Cavalli di Milano, dall’ Hotel Palazzo Bauer di Venezia al Gran Teatro nel Principato di Monaco) e Luca Minnelli, l’ “italian pop tenor” che poco più di due anni fa ha inciso un disco con la leggenda dei Queen, Brian May. Diversi i premi e i riconoscimenti consegnati durante la cena. Tra essi, particolarmente degno di nota, quello realizzato dal maestro artigiano Gabriele Pallini e consegnato a Stefano Santioli, immobiliarista italiano che sta avendo grande successo a Dubai. Infine, per concludere la serata, non potevano mancare i suoni di Luciano Gaggia, deejay che ha scritto pagine storiche della nightlife veneta e che ha fatto viaggiare nel tempo tutti i presenti proponendo le grandi hit degli anni ’90 e 2000.

Il regalo della domenica

Ma Infospettacoli Magazine, da sempre focalizzata sulla possibilità di creare relazioni tra i suoi clienti ma ora anche agenzia di digital marketing e organizzatrice di convention, ha voluto offrire un’ulteriore chicca ai suoi ospiti. La mattinata della domenica è stata caratterizzata dalla possibilità di vivere l’emozione di una drive experience sulle Bentley Bentayga V8 Azure (coupé e cabrio), Continental GTC V8 Azure e Continental GT V8 S. Un’ occasione unica per provare la potenza dei motori della casa inglese sui colli Euganei, osservarne da vicino l’elegante design, assaporare sulla propria pelle la comodità e il confort nella guida. Evidente a fine weekend la soddisfazione di Daniele Paoli e Gioia Raffa, “dei ex machina” dell’evento che hanno dato appuntamento agli ospiti per un nuovo incontro tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate.

