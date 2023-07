Unipd, si va verso i cinque appelli d'esame a Ingegneria. Udu: «Passo avanti decisivo»

La scuola di Ingegneria dell’Università di Padova è l’unica in Italia a esercitare una deroga al numero minimo di appelli d'esame, tenendoli a quattro. Dopo oltre dieci anni dall’entrata in vigore della legge Gelmini, che prevede un minimo di cinque appelli d’esame per anno accademico, la rappresentanza di Studenti Per Udu Padova è riuscita a portare avanti, come mai prima, una proposta di revisione della deroga, andandone ad analizzare le motivazioni e come queste possano essere risolte, tramite un lavoro unito con i dipartimenti e la scuola di Ingegneria. La mozione è stata accolta dal Presidente di Scuola e sono state ufficializzate le date dei tavoli di discussione che si terranno nei prossimi mesi, così da rimuovere la deroga in vista del prossimo anno accademico.

Ingegneria

«La forte posizione dell’associazione su questo tema ha portato nel 2013 alla raccolta di tremila firme cartacee per la rimozione dell’abbassamento degli appelli a Ingegneria. Al tempo, tuttavia, non siamo stati ascoltati. Oggi invece il lavoro è ad un punto mai visto prima, siamo molto positivi e fiduciosi che questa proposta si concretizzi realmente grazie al lavoro sinergico messo in gioco con la scuola di Ingegneria. Come UDU Padova non abbiamo mai cambiato idea sui 5 appelli e oggi, come nel 2013 quando vennero abbassati gli appelli, siamo dalla parte degli studenti e lavoreremo perché questo obiettivo venga raggiunto» dichiara Emanuel Vian, rappresentante degli studenti con Udu Padova ad ingegneria. Aggiunge Filippo Schiavon, rappresentante in Scuola di Ingegneria con Udu Padova: «Sono molto fiero dell’elaborazione che abbiamo portato avanti in questi mesi con tutta la rappresentanza unita, frutto di un lavoro che portiamo avanti ormai da dieci anni. Vogliamo continuare a collaborare con l’università per garantire una fruizione della didattica di maggiore qualità, smontando la retorica che ci dipinge come studenti irresponsabili e rimpiazzandola con una visione proattiva di miglioramento del servizio universitario, che permetta allo studente di organizzare al meglio i propri esami. Dopo tutto se aumentiamo gli appelli e abbassiamo i tempi di laurea (obiettivo a cui auspicano tutte le parti) a goderne non ne saranno solo gli studenti ma anche l’ateneo».