Girato a Padova e presentato a Roma il docufilm “Tutti i nostri NO. L’eredità degli Internati Militari Italiani”

Il 19 gennaio 2023 è stato presentato a Roma al circolo ufficiali dell’Esercito il docufilm “Tutti i nostri NO. L’eredità degli Internati Militari Italiani”, girato a Padova da Superfly Lab per ANEI - Museo Nazionale dell’Internamento, e finanziato dall’Ambasciata Tedesca di Roma attraverso il “Fondo italo-tedesco per il futuro”.

Gli ospiti

Tra gli ospiti le più alte cariche dell’Esercito e il primo ministro dell’Ambasciata tedesca, i presidenti delle Sezioni Anei di tutta Italia, gli storici Luciano Zani, Elena Aga Rossi e Isabella Insolvibile, ed infine gli alunni di due classi liceali di Roma.

La storia in chiave moderna

Il filmato è stato voluto da ANEI nazionale per offrire un documento di divulgazione storica adatto soprattutto per i giovani, che raccontasse la storia in chiave moderna, con l’obiettivo di trasmettere il linguaggio della memoria alle nuove generazioni.

Mettersi nei panni di quegli uomini

La chiave è stata lavorare sull’immedesimazione, per permettere ai giovani di immaginare e mettersi nei panni di quegli uomini solo apparentemente lontani nel tempo, perché chiunque può appassionarsi alla Storia, se diventa “una storia”. Dare del tu allo spettatore, spingerlo a immaginare, utilizzare un linguaggio coinvolgente tramite un format di infotainment moderno non toglie all’autorevolezza al racconto, anzi, rende tutto più vicino e presente, rispondendo così all’obiettivo di tenere viva la memoria.

Padova

Padova, sede del Tempio dell’Internato ignoto e del Museo nazionale dell’internamento, ha fornito lo scenario ideale al filmato, che è stato girato, oltre che al Museo, nella biblioteca della basilica di Santa Giustina e nelle gallerie delle mura cinquecentesche.

La presentazione

La standing ovation tributata dalla sala a fine proiezione ha testimoniato il successo ottenuto dalla pellicola, confermato anche dalle parole di elogio del generale dei carabinieri Alfonso Manzo, responsabile della cultura e della comunicazione dello Stato Maggiore della Difesa.

Dettagli

Il film prodotto da Superfly per ANEI inizierà nei prossimi giorni un tour nazionale che toccherà le principali città italiane, fino ad arrivare nelle sale di Padova, e le proiezioni vedranno il coinvolgimento degli alunni delle scuole.

