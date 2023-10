Un intervento "live": l'operazione al piede ad Abano Terme viene trasmessa in Corea del Sud

La Radiologia Interventistica del Policlinico Abano protagonista al congresso IGET (Image Guided Endovascolar Therapy) Live 2023, svoltosi a Seoul, in Corea del Sud, dal 4 al 6 ottobre: nella sezione dedicata al corso CLI-C (Critical Limb Ischemia - Course), tenuto dal dottor Marco Manzi, responsabile del reparto, e dal collega Mariano Palena, co-direttore del corso, è stato presentato in diretta dalla struttura veneta un intervento di rivascolarizzazione su un paziente diabetico di 68 anni con lesioni trofiche di un arto.

Intervento in diretta

Nella Sala Angiografica del Policlinico il dottor Palena ha eseguito la procedura che è stata spiegata e commentata dal dottor Manzi dalla sede del prestigioso evento formativo di rilievo mondiale. Al congresso, inoltre, Manzi ha tenuto anche due relazioni, una sull’aterotrombectomia nel tratto femoro-popliteo e un'altra sull’arterializzazione venosa profonda percutanea. Le attività svolte dalla Radiologia Interventistica insieme a quelle del Centro per il Piede Diabetico hanno come obiettivo, grazie a un approccio multidisciplinare, quello di evitare le amputazioni degli arti inferiori e salvare la capacità deambulatoria dei pazienti.