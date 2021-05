Il casting director: chi è e cosa fa? L'intervista a Francesco Vedovati di Marta Cazzin e Marta Tridello

Online da giovedì 20 maggio su Spotify e YouTube la quinta puntata di "Basta La Gorgiera", podcast del Teatro de LiNUTILE dedicato al mondo dello spettacolo. Ospite Francesco Vedovati, vincitore di due Nastri D’Argento per il miglior casting per “Maraviglioso Boccaccio” di Paolo e Vittorio Taviani (2015) e per “Dogman” del regista Matteo Garrone (2018)

Giovedì 20 maggio Basta la Gorgiera, il podcast del Teatro de Linutile, scritto e diretto da Marianna Filipuzzi e Matteo Lo Schiavo, indagherà su una professionalità, forse meno nota ma non per questo meno essenziale, del mondo dello spettacolo: quella del casting director, figura che si occupa di coordinare il lavoro di ricerca e selezione degli attori più adeguati a interpretare i personaggi presenti in una sceneggiatura.

L'intervista

Per approfondire l’argomento, Marta Cazzin e Marta Tridello hanno intervistato Francesco Vedovati, membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e della European Film Academy e vincitore di due Nastri D’Argento per il miglior casting per “Maraviglioso Boccaccio” di Paolo e Vittorio Taviani (2015) e per “Dogman” del regista Matteo Garrone (2018).

Le collaborazioni

Nel corso della sua carriera, Vedovati ha lavorato con registi come Valeria Golino, Maria Sole Tognazzi, Sergio Castellitto, Luca Guadagnino, Gabriele Muccino, Saverio Costanzo, Gabriele Salvatores, Gabriele Mainetti, Renato De Maria, Sergio Rubini, Fausto Paravidino, Roberto Andò, Danny Boyle e George Clooney.

Come funziona il mondo del casting

Insieme a Vedovati si andrò alla scoperta di come funziona il mondo del casting, quando e con che tempi l’attività del casting director entra in una produzione teatrale o cinematografica, il suo rapporto con i regista e quali competenze debba avere il professionista che intenda iniziare questa professione.

I social e la scelta

Parte dell’incontro sarà dedicata anche al ruolo che i Social Network e le sue star hanno oggi nella scelta di un giovane attore sulla base del numero dei follower. E al rapporto di maggior confidenza che i giovani hanno oggi nel relazionarsi con una telecamera.

La puntata sarà online a partire dalla mezzanotte di giovedì 20 maggio.

Francesco Vedovati

Francesco Vedovati è un Casting Director italiano. Nel 2018 ha vinto l’ICDN International Casting Director Award al Sarajevo Film Festival per Dogman di Matteo Garrone ed è stato nominato per lo stesso premio nel 2017 per Pericle Il Nero di Stefano Mordini. Nel 2015, ha vinto il Nastro D’Argento per il miglior casting per Maraviglioso Boccaccio di Paolo e Vittorio Taviani e nel 2018 per Dogman. Nel 2020 è stato nominato al BAFTA/ British Academy Film Awards per il casting del film The Two Popes di Fernando Meirelles. Nel 2017 è diventato membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e nel 2019 della European Film Academy. Ha lavorato con registi come Valeria Golino, Maria Sole Tognazzi, Sergio Castellitto, Luca Guadagnino, Gabriele Muccino, Saverio Costanzo, Gabriele Salvatores, Gabriele Mainetti, Renato De Maria, Sergio Rubini, Fausto Paravidino, Roberto Andò, Danny Boyle e George Clooney.

