IV edizione della festa Intrecci con l’inaugurazione nuova piazza Caduti della Resistenza

Torna la Festa Intrecci in Piazza per celebrare la conclusione dei lavori di riqualificazione in piazza Caduti della Resistenza. Associazioni e cittadini hanno atteso a lungo la fine del cantiere e finalmente possono ora festeggiare tutti e tutte assieme la lungo lavoro che li ha visti coinvolti fin dall’inizio.

Un momento importante

Per tutta la giornata, dalle 15.30 fino a sera, la Piazza sarà in Festa, per la IV edizione della Festa Intrecci, promossa quattro anni fa dall’ANFFAS di Padova, in collaborazione con le realtà del territorio per promuovere percorsi di partecipazione e inclusione delle persone con disabilità. È un momento molto importante per il rione, perché grazie a questa festa si è poi consolidata una rete di soggetti che continuano a lavorare uniti nel Tavolo di Coordinamento Territoriale Palestro del Comune di Padova, mettendo assieme risorse materiali e umane, valori, saperi e competenze specifiche, per valorizzare ognuno e ognuna di noi e tutto il quartiere Palestro.

«Quest’anno sarà una festa un po’ diversa»

La Festa di sabato è inserita nell'ambito di Solidaria, e diventa un’occasione anche per celebrare Padova Capitale del Volontariato. Dichiara Sandro Ginestri, presidente di Legambiente: «Anche noi, come tutti e tutte, ci siamo dovuti scontrare con l’emergenza sanitaria che non solo ha fatto slittare la Festa a settembre, ma ci ha costretti a rivedere le attività e a farle convivere con le dovute restrizioni. Non per questo abbiamo rinunciato. La Festa è stata per noi un motivo importante per rimanere in contatto nei mesi scorsi: abbiamo progettato l’evento e rinsaldato la nostra rete. Quest’anno sarà una festa un po’ diversa, particolare, ma sarà un’ottima occasione per rilanciare le attività nel Quartiere partendo proprio dal suo cuore: la nuova Piazza».

Il programma

La Festa aprirà i battenti alle 15.30, e per tutto il giorno si susseguiranno laboratori e spettacoli, organizzati dalle associazioni del quartiere: giocolieri, laboratori per imparare a fare le orecchiette, laboratori di recupero, giochi e sport per bambini e ragazzi.

Non mancano gli spettacoli: si inizia alle 16.30 con il concerto di Chiara Patronella e Nereo Fiori, si prosegue con la Tempo Perso Band e si chiude con le percussioni e le danze africane degli Djolibe Djembè, ospiti storici della Festa Intrecci. Nel volantino in allegato tutte le informazioni.

Non mancherà un momento di celebrazione istituzionale, alle 17, con rappresentanti dell’amministrazione, del CSV provinciale di Padova e delle associazioni.

Dettagli

L'iniziativa è organizzata e realizzata in collaborazione con il Tavolo di Coordinamento Palestro e parteciperanno:

Anffass Padova - Centro Diurno Intrecci

A.U.S.E.R. Padova

Legambiente

Centro Di Animazione Territoriale Fuori Classe

Associazione Culturale Cubanordest

Coop. Soc. Oikia Per La Famiglia

Comitato Palestro 30 E Lode

Ong. Aes - Ccc

Ufficio Progetto Giovani - P.G. Toselli 3.0

Gruppo Scout P.Neruda

Asd Quadrato Meticcio

Centro Veneto Progetti Donna - Auser

Associazione Mimosa

Associazione Lottodognimese

Cooperativa Rel.Azioni Positive

Consulta 5b

---------

L'iniziativa è finanziata con il Bando Città delle Idee 2019 del Comune di Padova e rientra nelle iniziative che il CSV provinciale di Padova promuove nell'ambito di Solidaria.

Info web

Legambiente Padova

piazza Caduti della Resistenza, 6 Padova

telefono 049 8561212

email circolo@legambientepadova.it

sito www.legambientepadova.it

pagina Facebook www.facebook.com/legambientepadova

www.legambientepadova.it/Intrecci