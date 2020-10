social Selvazzano Dentro / Via Roma, 32

Inaugurazione della Mostra “Fotografie… vedere senza ostacoli” a palazzo Eugenio Maestri

Sabato 10 ottobre alle ore 11 si terrà l’inaugurazione della Mostra “Fotografie… vedere senza ostacoli” di Lorenzo Bettio, organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in programma da sabato 10 ottobre a sabato 31 ottobre 2020 in Sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri in via Roma 32