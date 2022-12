Ink&Wine, l'asta di beneficenza organizzata da la bottega di Gigi Pipa a Este

Alberto Morello, celebre pizzaiolo di Este alla guida di Pizzeria Gigi Pipa - premiata con Tre Spicchi sulla Guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso - e la Bottega di Gigi Pipa, ha dato il via ad una nuova iniziativa benefica a favore di fondazione “IREA Morini Pedrini Pelà Tono” in collaborazione con i tattoo artist del comune padovano: Ink&Wine per fare del bene.

Il progetto

L’idea è quella di rendere uniche dieci bottiglie di “Matter bianco” - vino della cantina friulana Matter nato dall’unione di ribolla gialla, friulano e malvasia - facendone personalizzare l’etichetta (che viene presentata bianca dalla cantina) dai ragazzi di Fondazione IREA e dagli artisti di quattro studi di tatuaggi, per un’asta benefica il cui ricavato andrà interamente devoluto alla Fondazione.

Le offerte

Il progetto Ink&Wine per fare del bene, è stato presentato da Alberto Morello insieme agli artisti che hanno contribuito, martedì 20 Dicembre a partire dalle 19.30 presso La Bottega di Gigi Pipa ma è già possibile avanzare offerte presso il negozio di IREA in via Cavour 26 a Este dove sono esposte le dieci bottiglie, due delle quali rese uniche dai ragazzi di Fondazione IREA mentre le restanti dai tattoo studio Mezcla, Butterfly Tattoo, Mantra Tattoo Studio e Dangerous Tattoo.

«Dopo aver collaborato lo scorso Aprile ai 100 anni di Fondazione IREA - racconta Alberto Morello - per questo Natale ho pensato ad un’iniziativa che potesse rendere la comunità di Este ancora più attiva e soprattutto… creativa!».

L’asta terminerà giovedì 22 Dicembre, per maggiori informazioni e prenotazione contattare: 335 576 7618

La Bottega di Gigi Pipa

Piazza Trento, 23

35042 Este (PD)

TEL. 335 576 7618

pizzeriagigipipa.it

Foto articolo da comunicato stampa