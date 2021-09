Al via le iscrizioni al primo concorso “Panino Caseus Veneti 2021”

L’unica regola è che i concorrenti provenienti dalla provincia di Padova usino il Grana Padano DOP per farcire la propria creazione. Ecco chi e come può iscriversi al concorso

Un concorso per chi crea panini gustosi e originali, per valorizzare il patrimonio lattiero-caseario del Veneto. Sono aperte le iscrizioni al 1° Concorso Panini Caseus Veneti di sabato 25 settembre presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) e questa è la grande novità della 17a edizione di Caseus Veneti, il concorso regionale dedicato ai formaggi. I partecipanti della provincia di Padova hanno come unica regola quella di farcire la propria creazione con il Grana Padano DOP o, in alternativa, la Mozzarella STG. E, per il resto, spazio alla fantasia.

Scarica il regolamento del concorso

Come iscriversi

Il panino spesso è visto come un pasto semplice e veloce ma dietro ci possono essere tradizioni e veri e propri artisti che, tra la griglia e la piastra, cercano nuovi sapori e combinazioni. È quello che si cerca per il 1° Concorso Panini Caseus Veneti: un ristoratore, un oste o un cuoco che vuole mettersi in gioco. Per iscriversi è necessario scrivere un’email a luca@zetagroup.tv, in copia a stampa@zetagroup.tv, indicando la richiesta di partecipazione, nome e cognome, residenza, località in cui si svolge l’attività professionale, il nome del locale, indicare se si utilizzerà il proprio pane o quello messo a disposizione dall’organizzazione, il contatto telefonico e l’email. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il 0422 303042.

Info utili

Il punto di ritrovo è in programma sabato 25 settembre a Villa Contarini alle 14.45 e la conclusione del Concorso è prevista per le 16.30, dando la possibilità ai partecipanti di poter tenere aperti i locali a pranzo e a cena. I partecipanti dovranno portare con sé tutti gli ingredienti e gli strumenti necessari, anche se l’organizzazione mette a disposizione delle piastre da usare in comune. L’unica regola è che i concorrenti provenienti dalla provincia di Padova usino il Grana Padano DOP per farcire la propria creazione. È richiesta la preparazione di quattro panini identici che saranno valutati da una giuria popolare e da degli esperti per accedere alla finale. Infine, la giuria di presidenza premierà i panini più gustosi e originali.

Di seguito gli abbinamenti tra le provincie del Veneto e il formaggio di riferimento:

Belluno: Piave DOP

Padova: Grana Padano DOP

Rovigo: Provolone Valpadana DOP

Venezia: Montasio DOP

Verona: Monte Veronese DOP

Vicenza: Asiago DOP

Treviso: Casatella Trevigiana DOP

Veneto: Mozzarella STG

Per info

email: presszetagroup@gmail.com | tel. 0422 303042