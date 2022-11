Mercatino dei bambini versione natalizia: aperte le iscrizioni a Montegrotto Terme

Chi vuole partecipare al mercatino natalizio dei bambini e dei ragazzi di Montegrotto Terme? In previsione della seconda edizione per domenica 11 dicembre della manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione PRenDE il comune di Montegrotto Terme ha aperto le iscrizioni perché bambini e ragazzi (e solo loro) possano conquistarsi un banchetto. Oltre a giochi, peluche, libri i partecipanti sono invitati a realizzare oggetti di produzione propria in tema natalizio. Il mercatino si svolgerà in Galleria San Mauro dalle 9 alle 13.

«Il primo appuntamento di ottobre - afferma la vicesindaca Elisabetta Roetta - è stato un successo, i bambini, i ragazzi e anche i loro genitori hanno partecipato con molto entusiasmo e sono stati loro stessi a proporci la versione natalizia. Abbiamo pensato di posizionare i banchetti del mercatino in Galleria San Mauro, sempre in continuità con il Mercatino dell’antiquariato, per permettere ai partecipanti di essere riparati dal freddo. Un grazie all’associazione PRenDE che curerà l’organizzazione e animerà la mattinata con giochi e laboratori».

I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito del comune www.montegrotto.org e si possono portare all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18, oppure inviare a protocollo@montegrotto.org entro venerdì 2 dicembre.

