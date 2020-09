Le scuole italiane scelgono la padovana Italchimica per la sicurezza dei loro studenti

La riapertura degli istituti scolastici è stato uno dei temi caldi dell’estate a causa delle tante preoccupazioni legate al Covid-19. Alla fine, settembre è arrivato e i nostri ragazzi stanno finalmente tornando in aula. Si tratta di un evento a suo modo storico per una generazione di studenti che non metteva piede in classe dallo scorso Febbraio. Un primo passo nel lungo cammino per tornare alla normalità, dunque, che però viene vissuto con preoccupazione da genitori, insegnanti e corpo docente.

I gel obbligatori

Per questo motivo sono state adottate una serie di norme rigide per garantire la sicurezza e la salute degli studenti e del personale scolastico. Tra queste anche l’obbligo per ogni istituto di dotarsi di gel igienizzante per mani. Quest’anno, in tutti gli istituti scolastici di Abruzzo, Emilia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, e Veneto, verrà utilizzato Sanitec, il gel alcolico igienizzante mani prodotto dalla padovana Italchimica per garantire e tutelare la salute di studenti, insegnanti e corpo non docente.

Sicurezza, qualità e affidabilità

Alessandro Fioretto, CEO e Presidente di Italchimica, ha commentato con soddisfazione questo risultato: “Il risultato ottenuto oggi ci fa felici per due motivi: innanzitutto perché possiamo dare il nostro contributo alla riapertura delle scuole, un passo importante per il ritorno alla normalità degli studenti e delle famiglie italiane. La soglia di attenzione deve essere ancora altissima e siamo ben consapevoli che c’è ancora tanta strada da fare, ma intanto abbiamo iniziato un percorso che fino a pochi mesi fa sembrava impossibile. Il secondo motivo invece è legato a quanto fatto in questi anni da Italchimica: se oggi riusciamo a garantire una fornitura di Sanitec a più di 4 milioni di studenti è perché abbiamo sempre investito tantissimo in qualità, innovazione e gestione di prodotto. Spesso si parla di innovazione in modo generico e astratto, qui invece siamo di fronte a un fatto concreto che dimostra come per le aziende oggi l’innovazione sia una scelta obbligata”.

Un risultato importante dunque per Italchimica che contribuirà alla protezione di oltre 4 milioni e mezzo di studenti, oltre a tutto il corpo docente e non docente e alle loro famiglie. Italchimica è riuscita a raggiungere questo obiettivo perché, grazie agli investimenti fatti in questi anni in qualità e innovazione, ha potuto offrire maggiori garanzie di sicurezza e affidabilità.

Sanitec infatti è stato scelto non solo per l’alta qualità di prodotto, ma anche per aspetti legati alle logistica e ai volumi: grazie alla gestione diretta della logistica e della produzione nell’hub di Padova, Italchimica è stata l’unica azienda in grado di garantire un gel igienizzante sicuro e di altissima qualità, ma anche i volumi necessari e una gestione di prodotto sufficienti per rifornire le scuole italiane.

Italchimica

Italchimica, azienda 100% italiana si è creata in meno di 20 anni uno spazio di credibilità e fiducia nel settore della pulizia professionale I&I e Horeca. Offre servizi e prodotti per i settori della ristorazione, dell’ospitalità, imprese di pulizie, strutture sanitarie e GDO. Innovazione e ricerca, competenza, attenzione al cliente e alle sue esigenze sono stati i cardini di questo successo.

Dagli inizi nel 2001 nel garage di casa, con i fratelli Fioretto che si occupavano di tutto (dalla miscelazione dei prodotti al confezionamento, dalle spedizioni all’amministrazione), l’azienda è cresciuta fino a diventare la più importante realtà italiana del settore. Un risultato ottenuto grazie all’ossessione per la qualità del prodotto, a un’attenzione maniacale per le esigenze dei clienti e a continui investimenti in innovazione di processi e di gestione.

L’innovazione infatti è da sempre il segreto del successo di Italchimica, grazie alla quale, l’azienda è cresciuta rapidamente aprendosi al mercato della GDO e GD con marchi dedicati come Bakterio, Dual Power e Dermomed. Negli ultimi anni Italchimica ha ideato e importanti sistemi di lavaggio intelligente alzando nuovamente l’attenzione sul futuro della detergenza professionale.