Un successo incredibile per Agrishow a Padova, cos'è? Ce lo spiega Davide Gomiero

Nella serata di sabato 23 luglio in totale 7mila presenze per partecipare al concerto-dj set con Marvin e Prezioso, ma anche per dormire in tenda a fianco dell’alleato nel lavoro: il proprio trattore. La manifestazione ancora per domenica 24 luglio offre ai visitatori la possibilità di assaggiare prodotti locali e di regalarsi momenti tra la mostra mercato, nella quale non mancano le iniziative sia per i più grandi, sia per i più piccoli.

Perché Padova?

Per saperne di più vi basterà vedere il video nel quale Davide Gomiero, ideatore della manifestazione, spiega un po’ come mai si è scelto proprio Padova come location ideale per la due giorni. Il fine è quello di radunarsi per confrontarsi e capire come affrontare le sfide che in questo periodo affliggono il settore agricolo.