Kruk Italia e il progetto “Navigando”, coinvolti 44 ragazzi con disabilità

"KRUK Italia, l’azienda esperta del credito presente a La Spezia, e Agecredit, società del Gruppo KRUK operante nel mercato del recupero crediti per conto terzi con sede a Cesena, anche quest’anno, scelgono un regalo di Natale speciale attraverso una donazione e acquistando panettoni e prodotti realizzati da persone con Disabilità Intellettiva di Vite Vere Down Dadi di Padova. Nata nel 2017, in continuità con le finalità e di Cooperativa Vite Vere Down Dadi, la Fondazione opera con l’obiettivo di pensare, realizzare e sostenere le attività e i progetti per un più agevole inserimento nell’ambito lavorativo e sociale delle persone con Sindrome di Down e disabilità intellettiva.

Nello specifico, KRUK Italia farà una donazione alla Fondazione e, come avvenuto negli ultimi anni, acquisterà dei prodotti della proposta natalizia, il cui contributo andrà a sostegno di Navigando, uno dei progetti della Cooperativa sostenuto dalla Fondazione, che vede coinvolti 44 ragazzi con disabilità intellettiva, dagli 11 ai 18 anni.

Il progetto si sviluppa presso un immobile, Casa Vela, dove i ragazzi, con la presenza costante di educatori, lavorano sulla presa di coscienza, sul rispetto delle regole di convivenza e sulla gestione delle autonomie domestiche. Un percorso che ha come obiettivo, l’autonomia e l’indipendenza dalla famiglia, per un futuro da adulto che possa essere sostenibile e gratificante, integrato nella società. Questo cammino desidera insegnare ai futuri adulti a cavarsela da soli, a capire e soddisfare i propri bisogni, a prendere decisioni giuste per il proprio bene e per quello altrui. Navigando è, infatti, il “primo passo” di un progetto di Vita, quella Vera.

«Quale miglior momento del Natale per fare regali che possano far felice non solo chi li riceve? È per questo che da anni KRUK Italia, insieme ad Agecredit, sostiene Fondazione Vite Vere Down Dadi. Siamo orgogliosi di poter contribuire, nel nostro piccolo, a progetti di valore come questo di educazione all’autonomia dei ragazzi. Portare avanti con continuità questa collaborazione è per noi importante per garantire una solidità a percorsi di inclusione sociale che necessitano di un supporto nel lungo termine» - ha dichiarato Alicia Olmedilla Munoz, Marketing & PR Manager di KRUK Italia. KRUK, dal 2015 in Italia, ha da sempre sostenuto cause che condividono con le aziende del settore finanziario dove opera seguendo valori fondanti come la sostenibilità sociale, ambientale, la collaborazione e il rispetto verso gli altri. Valori che vedono coinvolti tutti i dipendenti di KRUK: dal suo inizio in Italia KRUK è stata coinvolta in diversi progetti di carattere sociale locale con il Sorriso Francescano di La Spezia. In Italia, il Gruppo, oltre a portare avanti il suo sostegno a Fondazione Vite Vere Down Dadi, collabora con Luna Blu, il progetto della casa per ferie e viaggi di lavoro dove alcuni ragazzi con autismo producono prodotti alimentari, pasta, pane, pizza, focacce e prodotti dolci da forno; inoltre, anche quest’anno KRUK Italia è stata Main Sponsor della Run for Children, la corsa solidale organizzata dalla Spezia Marathon ogni anno per raccogliere fondi da destinare all’ospedale pediatrico Sant’Andrea.

Un ulteriore progetto di sostenibilità riguarda la Foresta di KRUK Italia, in collaborazione con zeroCO2, società impegnata nello sviluppo di progetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica."