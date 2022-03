La "Giornata della gentilezza" dedicata ai nuovi nati

Il 21 marzo 2022, primo giorno di primavera sarà un giorno simbolicamente e concretamente importante per l’accoglienza dei nuovi nati nelle comunità locali. Infatti nell’ambito del progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza che ha come obiettivo accrescere il benessere delle comunità mettendo al centro i bambini, tale data è stata scelta per festeggiare la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, un’occasione per tutti i Comuni Italiani per dare il proprio "benvenuto istituzionale" a tutti i bambini nati nel 2022.

Anche a Montegrotto Terme la vicesindaca Betty Roetta con delega, tra le altre, alla gentilezza assieme al Sindaco Riccardo Mortandello ha accolto i nuovi nati a Montegrotto Terme nel 2022. In un momento complesso come quello che stiamo vivendo “dare il benvenuto al nostro futuro” attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il presente di tutti i cittadini ha bisogno per ripartire.

Durante la giornata ogni amministrazione comunale ha proposto un cerimoniale, scritto con un linguaggio child friendly, univoco per tutti i Comuni partecipanti, a cui ciascuno ha aggiunto una buona pratica di gentilezza rivolta ai nuovi nati ed alle loro famiglie. La città di Montegrotto Terme oltre ad un pensiero per i nuovi nati ha comunicato il versamento del bonus di 400 euro per ogni nuovo nato nelle prossime settimane. Inoltre la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha come simbolo la chiave, una chiave molto speciale, la chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità. «Una occasione, questa della giornata della gentilezza, che serve anche da riflessione per tutti i cittadini sul valore della gentilezza, intesa non come semplice buona maniera ma come atto concreto e uno stile con cui relazionarsi sempre», afferma la vicesindaca Betty Roetta.