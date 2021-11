La padovana Ez Lab Blockchain Solution vince il premio Top Of The Pid per l’ideazione un passaporto elettronico agroalimentare

Un’altra Pmi innovativa padovana, la Ez Lab Blockchain Solution, entra nell’olimpo delle aziende vincitrici del premio Top Of The Pid istituto dalle Camere di Commercio italiane. Ad essa è andato oggi 12 novembre (vedi foto in basso) il riconoscimento speciale denominato Top Of The Pid Internet Governance Forum, nato dalla sinergia fra la rete dei Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio e l’Internet Governance Forum (IGF) per supportare la diffusione di buone pratiche nell’utilizzo innovativo degli strumenti messi a disposizione da internet.

Il premio

Il premio è stato assegnato dalla Commissione Nazionale Unioncamere alla realtà fondata nel 2014 da Massimo Morbiato, imprenditore, docente e blockchain expert, per l’ideazione di AgriOpenaData, una sorta di passaporto elettronico agroalimentare. Si tratta, infatti, della prima piattaforma digitale che utilizza la tecnologia Blockchain e Smart Contracts per la tracciabilità e la certificazione dei prodotti agricoli come sistema di sicurezza a tutela dell'origine, della sostenibilità ambientale e dei valori etici. Grazie a AgriOpenData si valorizza la produzione agricola di qualità, si riducono i consumi energetici, si garantisce la sicurezza alimentare e la trasparenza delle informazioni, dal produttore al consumatore finale.

Silicon Valley

Con sede allo StartCube e presente a livello internazionale a San Francisco, nel cuore delle Silicon Valley, e a Reims, in Francia, Ez Lab Blockchain Solution è una Pmi specializzata in soluzioni digitali avanzate nell'industria agricola. In questi anni, l’azienda ha realizzato più di 40 progetti di tracciabilità blockchain su vari settori: agrifood, arte, spacetech, nautica, energy, real estate, tessile, industria 4.0,cosmesi e medicale. Grazie alla campagna di crowdfunding 2020 conclusasi con il 337% di overfunding, l’azienda sta esplorando nuovi settori di applicazione della tecnologia Blockchain: energy, real estate con la newco Relabs e medicale dove sta avviando la tracciabilità dei kit diagnostici Covid.. Quest’anno la Pmi innovativa ha vinto anche il bando “Aspire with Esa”, lanciato dall’agenzia spaziale europea (Esa), con un progetto che ha l’obiettivo di offrire agli agricoltori servizi innovativi per un’agricoltura 4.0 ottimizzando l’uso di acqua e fertilizzanti sui loro terreni.