La pasticceria Desideria sforna 90 esemplari di panettoni artistici

Dall'arte "della" pasticceria, all'arte "in" pasticceria. O meglio: nel più classico dei prodotti della pasticceria di questo periodo: il panettone. Dopo il successo del "Desi: il panettone 4 gusti" presentato l'anno scorso ed in grado di mettere d'accordo tutta la famiglia (che, da sempre, rischiava di accapigliarsi anche dinanzi al desco natalizio perchè ognuno voleva il "proprio" panettone), ecco che Desideria, la pasticceria che opera a Conselve e a Padova in via Zabarella e in via dei Colli e che fa capo a Samuele Ronchin e Girolamo Righetto oltrechè al presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, "sforna" per il Natale 2021 il "Panettone Artigianale d'Artista".

Pochi esemplari

Prodotto in quantitativi molto limitati (90 confezioni in tutto), il panettone, grazie alla collaborazione della Giorgio Chinea Art Cabinet di Giorgio Chinea Canale, sarà posto in vendita in abbinata con le opere di tre artisti: Alberto Bortoluzzi, Ale Puro e Gabriel Ortega. «L'originalità - spiega Samuele Ronchin - oltre che nella confezione cilindrica che dà un tocco di classe al nostro panettone, sta nell'abbinata con una stampa firmata di uno dei tre artisti che viene riprodotta anche nel coperchio circolare della confezione. Quando abbiamo avviato l'attività - sottolinea Patrizio Bertin - ci siamo ripromessi che avremmo fatto qualcosa per rinsaldare la tradizione del panettone. Già la destinazione di una quota alla ricerca attraverso la donazione che viene fatta al Vimm, la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, rappresentava un punto di partenza "non trattabile", però la particolartità doveva investire anche il prodotto. L'anno scorso è nato il "4 gusti" (che mi è stato riferito abbia soddisfatto anche Slatan Ibrahimovic), quest'anno puntiamo sull'arte di tre artisti emergenti». Un consiglio per l'acquisto: visto il ridottissimo numero di esemplari, è bene prenotare con una telefonata al numero 049 7401404 o con una e-mail all’indirizzo qbproduzione@gmail.com