Lady chef, la padovana Raffaella Volpato classificata terza migliore del Veneto

Raffaella Volpato, Chef padovana dell’Home Restaurant Vecio Brenta di Saonara, si è classificata al terzo posto tra le Top Lady Chef del Veneto. Un traguardo coronato a Caorle durante la 53esima fiera dell’Alto Adriatico presso il Pala Expomar e preceduto da successi e dalla passione per la cucina genuina, basata sull’esclusivo uso di prodotti di prima qualità e di tecniche di Visual Food di cui è massima esperta.

La sfida

Unione Cuochi del Veneto aveva selezionato già lo scorso novembre le migliori Chef donna del Veneto per il concorso “Miglior Professionista Lady Chef”, competizione rivolta alle Lady Chef professioniste della regione. Raffaella Volpato è giunta in finale quale rappresentanza della provincia di Padova, sfidando le colleghe nella preparazione ed elaborazione dei prodotti del territorio.

Il piatto

Il piatto che ha conquistato il podio è stato preparato da Raffaella senza il minimo errore o tralascio dei dettagli, un Savarin al pomodoro rosso con vellutata rossa al rosmarino e sgombro alle erbe, capperi e olive. Il piatto è stato corredato da una cialda al formaggio, pesto di spinaci e riccioli di carote condite con olio evo Valnogaredo.

Le dichiarazioni

«Sono una Chef per passione e tradizione storica della mia famiglia, ma sono innanzitutto una donna ed una mamma. Non è sempre semplice trovare il giusto equilibrio tra la passione culinaria e la famiglia, ma mio marito e i miei figli sono il mio primo propulsore d’amore che infuoca la mia fantasia e estrosità per soddisfare il palato.

Ho sperimentato emozioni straordinarie durante questo percorso, nonostante le sfide impegnative. L'impegno profuso per raggiungere questo traguardo ovvero essere la migliore Lady Chef del Veneto ha reso l'esperienza preziosa e significativa da ogni punto di vista. Un mio terzo posto che vale qualsiasi sacrificio».

Foto articolo da comuicato stampa