Università di Padova, conferita la laurea ad honorem a Christopher Fletcher

Alle ore 10.30 di oggi, mercoledì 10 maggio, la rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli ha conferito nell’Aula Magna di Palazzo del Bo il diploma di laurea magistrale ad honorem in Medicina e Chirurgia a Christopher David Marsden Fletcher, full professor di Patologia alla Harvard Medical School di Boston.

Laurea ad honorem

La laurea onoraria a Christopher David Marsden Fletcher è stata conferita su proposta del Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova con le seguenti motivazioni: «Christopher David Marsden Fletcher rappresenta da tempo il vertice assoluto della anatomia patologica mondiale. Scienziato, docente e mentore insuperabile, ha rivoluzionato l’approccio alla diagnosi delle neoplasie mesenchimali, costruendo le basi scientifiche per lo sviluppo di terapie innovative». Nel corso della cerimonia Daniela Mapelli, Rettrice dell’Università di Padova, ha affermato: «Mi piace pensare che il lavoro del professor Fletcher sia idealmente collegato alle figure di medici-scienziati patavini del passato che continuano a ispirarci ancor oggi: Andrea Vesalio, Gabriele Falloppio, Gian Battista Morgagni - padre fondatore dell’anatomia patologica - e Girolamo Fabrici d’Acquapendente, al quale si deve la realizzazione del Teatro Anatomico dell’Università di Padova, il primo teatro anatomico permanente costruito nel mondo. Al di là dei suoi indiscussi meriti scientifici, Fletcher è un mentore di spessore straordinario, capace di formare, ispirare e indirizzare intere generazioni di patologi. Da sempre è un docente di qualità superlativa ed è stato protagonista di innumerevoli eventi formativi in tutte le parti del mondo». Ha aggiunto il Angelo Dei Tos, presidente della Scuola di medicina di Padova: «Christopher Fletcher rappresenta da tempo il vertice assoluto della anatomia patologica mondiale. Scienziato, docente, educatore e mentore insuperabile, il Prof. Fletcher ha rivoluzionato l’approccio alla diagnosi delle neoplasie mesenchimali, costruendo le basi scientifiche per lo sviluppo di terapie innovative. Ha scoperto 40 nuove entità tumorali contribuendo con oltre 700 lavori scientifici ad arricchire come nessuno mai le conoscenze nell’ambito della patologia oncologica. In un campo estremamente complesso come quello dei tumori mesenchimali, non esiste patologo al mondo che di fronte ad un caso di complessa interpretazione non si sia rivolto a lui per acquisire il suo illuminante parere. Oltre a riconoscere le altissime qualità scientifiche ed umane del Prof. Fletcher, questa giornata suggella un viaggio lungo 34 anni, un viaggio ricco di collaborazioni scientifiche ma soprattutto nutrito da una profonda amicizia».

Christopher David Marsden Fletcher

Dal 1995 è Full Professor alla Harvard University e dirige la divisione di Anatomia Patologica del Brigham and Women Hospital, istituzione sanitaria della prestigiosa Harvard Medical School di Boston. Formatosi al St. Thomas Hospital di Londra, ha svolto nella stessa istituzione la sua attività clinica e di ricerca dal 1982 fino alla chiamata ad Harvard avvenuta, appunto, nel 1995. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti cariche istituzionali, compresa quella di Presidente della prestigiosissima “United States and Canadian Academy of Pathology” ed è stato insignito dei più ambiti riconoscimenti accademici sia negli Stati Uniti che in Europa e in Asia. La ricerca scientifica di Fletcher, che vanta indici bibliometrici di rilievo assoluto, si focalizza sui tumori rari: il rapporto di collaborazione trentennale con l’Università di Padova ha condotto, tra l’altro, a numerose iniziative educazionali che hanno contribuito in modo determinante ad accrescere il prestigio internazionale dell’anatomia patologica patavina.