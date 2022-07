Per i laureati in biologia dell’Università di Padova la proclamazione è in piazza Eremitani

In caso di maltempo la cerimonia si terrà presso l’Auditorium del Conservatorio Cesare Pollini.

Le congratulazioni e il saluto dell’Ateneo alle neolaureate e ai neolaureati saranno affidati al Quartetto di saxofoni del Conservatorio Cesare Pollini, che in chiusura di cerimonia eseguiranno The Blues Brothers Medley, A. Piazzolla "Libertango", Queen "Bohemian Rhapsody", Tv&Movies Themes.

Ritorna la cerimonia di conferimento delle lauree triennali del Dipartimento di Biologia fuori dal perimetro dell'Università, per inserirsi in quello più ampio della città di Padova, con la quale l'Ateneo condivide una grande ricchezza culturale e uno stretto legame.

Venerdì 22 luglio alle ore 19 le studentesse e gli studenti di Biologia dell’Università di Padova si laureeranno all'aperto, di fronte alla cittadinanza, in piazza Eremitani.

