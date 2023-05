Lavori in corso nei parchi pubblici: proseguono gli interventi di riqualificazione

Continua la riqualificazione e la messa in sicurezza dei parchi della Città di Selvazzano Dentro: le aree verdi rimangono punti di incontro ed aggregazione dei cittadini perciò richiedono manutenzioni, cura ed investimenti per il loro miglioramento.

Parchi

Da lunedì 22 a giovedì 25 maggio al Parco “Falcone e Borsellino” in via Veneto a Selvazzano Dentro e da giovedì 25 a martedì 30 maggio al Parco Degli Alpini situato tra via Ceresina, via Santa Maria Ausiliatrice e via De Sanctis a Caselle sono previsti i lavori di rifacimento dei vialetti e dei percorsi pedonali e con l’ordinanza n.30 del 16.05.2023 viene ordinata la chiusura temporanea al pubblico per lo svolgimento dei lavori in sicurezza. «La cura dei parchi - afferma il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi - è un impegno preso fin dall’inizio del mandato ed è un obiettivo importante della nostra Amministrazione. Le aree verdi attrezzate a Selvazzano sono frequentate tutti i mesi dell’anno e sono un punto di aggregazione per i bambini e per le loro famiglie. Un ringraziamento per il lavoro appassionato e quotidiano va all’assessore Giacomo Rodighiero e ai collaboratori comunali che si occupano delle manutenzioni e non solo dei nostri parchi. Mi auguro che ci sia sempre il massimo rispetto per i giochi installati, le panchine, le fontanelle e per le piante che rappresentano un patrimonio irrinunciabile della nostra comunità». Aggiunge l’assessore allo sviluppo delle politiche infrastrutturali dei parchi comunali e alla riqualificazione dell’arredo urbano Giacomo Rodighiero: «Con questa tranche di finanziamento daremo il via al rifacimento dei vialetti del Parco “Falcone e Borsellino” e di quello “Degli Alpini” che attendevano da molti anni un intervento di ammodernamento e sistemazione. Nei prossimi mesi saranno attivate cantierazioni simili in altri parchi della Città. Dopo l’approvazione del bilancio in Consiglio Comunale sarà possibile continuare l’opera di manutenzione e rinnovamento delle aree verdi attrezzate, le prime che saranno oggetto dei lavori saranno il “Parco Baleno” di Tencarola e proprio il “Parco degli Alpini” di Caselle. A brevissimo inoltre partirà la sostituzione delle fontanelle in molte aree del nostro territorio».