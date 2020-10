Da San Martino di Lupari alla conquista dell'Europa: il "Leader Watch" riceve premi su premi

Il brevetto “Leader Watch” continua a mietere successi: l’ultimo in ordine di tempo è il certificato di “Leader europeo qualità” appena consegnato a Bruxelles. Si tratta di un prestigioso premio che coinvolge idee imprenditoriali provenienti da Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Italia e Polonia: una sorta di “Nobel dell’innovazione” consegnato da una giuria di esperti e docenti di varie università europee, che fanno base a Berlino, sede del concorso. Un riconoscimento ambito, che adesso è arrivato anche in Italia, nel Padovano, alla software house Modi Nuovi che ha brevettato l’orologio dell’imprenditore, uno smart watch che legge in tempo reale i bilanci.

Leader Watch

Dalla presentazione del prototipo di Leader Watch ad oggi sono passati un paio d’anni. La tecnologia è evoluta e tutti i servizi di Leader Watch sono stati portati alla massima potenza. Entrate e uscite, redditività delle ore lavoro dei dipendenti, costi di produzione e analisi finanziarie. I dati che ogni azienda deve gestire in tempo reale sono innumerevoli, il controllo spesso è difficile da mantenere perché i numeri sono agglomerati in sistemi gestionali differenti, a volte persino in file excel raccolti su computer che non comunicano. Per unificare tutte le informazioni e per dare un diagramma istantaneo dello stato di salute aziendale, Modi Nuovi (la sede è a San Martino di Lupari, nel Padovano) ha programmato una app che si installa su uno smart watch. “Leader Watch”, appunto: un orologio che controlla l’azienda come fosse il corpo di uno sportivo. Roberto Comarin, imprenditore informatico cinquantenne di origine trevigiana, è orgoglioso del premio, che peraltro giunge dopo un analogo riconoscimento ricevuto lo scorso anno alla Borsa di Milano, e spiega: «È un risultato che premia la nostra determinazione nell’elaborare un software unico nel suo genere a livello mondiale. Grazie a noi, l’imprenditore dovrà solo guardare i numeri scorrere. Ma molti altri sarebbero i dettagli delle singole funzioni e di cosa è possibile leggere nell’orologio, chi è interessato le può leggere su www.myleader.it, il portale da cui controlliamo tutti gli orologi».

Imprenditori

Leader Watch peraltro è sempre più al centro dell’interesse degli imprenditori. Il massiccio impiego dello smartworking verso cui le aziende sono state spinte a causa dell’emergenza sanitaria ha imposto il cambio di molti paradigmi gestionali. Un ulteriore motivo di interesse per le aziende è rappresentato dall’introduzione del calcolo degli indicatori di crisi, in conformità a quanto previsto dal decreto della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Legge 155), permettendo così di essere facilmente full compliance con questa nuova normativa.

“In un periodo in cui tutto si svolge a distanza con il telelavoro e con norme in veloce cambiamento, Leader Watch permette agli imprenditori di tenere continuamente monitorati gli andamenti aziendali”, conclude Comarin. “Siamo certi di portare valore aggiunto alle aziende. Dalla raccolta dei dati aggregati sui circa duemila imprenditori che oggi lo usano, registriamo un miglioramento di marginalità sulle vendite tra un +3% e un +5%. Ed è questo il risultato più importante. Per loro e per noi”.

Modi Nuovi

Il team Modi Nuovi, attivo in Italia sul panorama dei software per il controllo direzionale da oltre 30 anni, ha acquisito un importante know out specifico nel settore delle piccole e medie imprese. Punte di diamante sono Leader, l’innovativa piattaforma di controllo direzionale, e Wondel, il software gestionale per le aziende. Oggi è una moderna struttura che opera su circa 1.200 metri quadri a San Martino di Lupari, nel Padovano, conta più di mille clienti e ha oltre cinquanta rivenditori. Offre molteplici servizi fra i quali la consulenza per l'organizzazione e la gestione aziendale.