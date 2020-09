Sta per arrivare BYGGLEK: LEGO e Ikea insieme per una collezione irresistibile

Saranno felici tutti gli appassionati dei mattoncini colorati che grazie alla collaborazione con il colosso svedese ora potranno finalmente arredare con quei LEGO che hanno sempre usato per creare e giocare. Proprio così, BYGGLEK è il nome della nuova collezione disponibile da ottobre.

La collaborazione

Nata dalla collaborazione fra IKEA® e LEGO® le scatole saranno una soluzione semplice e funzionale che aiuteranno a tenere tutto in ordine e, al tempo stesso, un irresistibile invito a giocare.

Non solo una scatola, ma molto di più

Con la collezione BYGGLEK, i bambini possono vivere mille avventure, volando sulle ali della fantasia. E quando è ora di rimettere a posto, non è necessario smontare le costruzioni. Il gioco si può interrompere e riprendere in qualsiasi momento. Non solo: per la gioia degli adulti, i contenitori BYGGLEK si inseriscono armoniosamente in qualsiasi ambiente della casa.

Dove si trova Ikea a Padova

IKEA Padova

Via Sergio Fraccalanza, 1, 35129 a Padova.

Info web

https://www.ikea.com/it/it/new/collezione-bygglek-pubd4911960

