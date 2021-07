Mattarella risponde all’artista padovano Emmanuele Panzarini: «Grazie per il dono della sua prima monografia artistica»

Abbiamo quindi chiesto a Panzarini un suo commento. «Sinceramente non me lo aspettavo, speravo in un possibile riscontro ma onestamente la vedevo un’opzione remota. Sono rimasto molto colpito!»

Il Consigliere Direttore dell’Ufficio di Segreteria Simone Guerrini ha inviato, per conto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ringraziamenti all’artista padovano Emmanuele Panzarini a seguito del presente inviato a inizio anno. Si tratta di un libro, una prima monografia artistica.

La lettera

Nella missiva, il Cons. Guerrini scrive testualmente «Il Presidente della Repubblica mi incarica di ringraziarLa molto per il dono della sua prima monografia artistica, che ha voluto fargli pervenire - e aggiunge inoltre - colgo l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti da parte del Presidente Mattarella, ai quali aggiungo volentieri i miei personali».

La gioia

La gioia della risposta da parte del Presidente della Repubblica è palpabile da parte del un giovane artista, abbiamo quindi chiesto a Panzarini un suo commento: «Sinceramente non me lo aspettavo, speravo in un possibile riscontro ma onestamente la vedevo un’opzione remota. Sono rimasto molto colpito!».

Come mai hai deciso di inviare una copia della tua monografia al Presidente Mattarella?

«Dopo un 2020 assai atipico, vissuto nell’incertezza e in una prospettiva di breve raggio, ho deciso, con l’inizio del nuovo anno, di inviare alcune copie della mia monografia ad alcune persone di rilievo a livello nazionale e internazionale. Il desiderio di condividere il mio lavoro artistico come auspicio per una “rinascita” collettiva, nella quale anche l’Arte può, e deve, essere protagonista».

Hai ricevuto altri riscontri, e da parte di chi?

«In effetti si, diversi imprenditori mi hanno risposto via email o tramite posta ordinaria tra cui Brunello Cucinelli, Luca Cordero di Montezemolo, Lapo Elkann e Mario Moretti Polegato. Ma un plauso va sicuramente a Matteo Bruno Lunelli che mi ha inviato una delle sue bottiglie di Ferrari allegando un biglietto di ringraziamenti scritto a mano».

L’ultima curiosità, ma a chi facevi riferimento con persone di rilievo internazionale?

«Al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. E’ un azzardo, lo so, ma ho pensato che semmai avrà l’occasione di sfogliare alcune pagine del volume, magari potrebbe trovare qualche ispirazione o connotare “artisticamente il suo importante mandato alla Casa Bianca».