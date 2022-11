L'artigianato padovano torna su Rai Uno: doppia tappa in provincia per "Linea Verde Start"

Sabato 26 novembre l’artigianato padovano sarà protagonista su Rai 1: la nostra provincia, insieme a quella di Treviso, ospiterà la prossima tappa del viaggio di "Linea Verde Start" nell’Italia del valore artigiano.

Linea Verde Start

A partire dalle ore 12, il programma condotto da Federico Quaranta, realizzato in collaborazione esclusiva con Confartigianato, racconterà l’esperienza di Katia Pizzocaro, titolare di Paoul, azienda di Villatora di Saonara, che opera nel settore calzaturiero. Pizzocaro ha ereditato e innovato la tradizione dell’impresa di famiglia, custodendo la passione del padre e oggi porta avanti l’azienda, specializzata nella produzione di scarpe da ballo, che esporta in 40 Paesi nel mondo. Quaranta incontrerà poi a Due Carrare Manuel Canova, proprietario di IMjiT35020, un artigiano del jeans, che, nell’azienda creata dal padre, realizza capi unici, su misura, sostenibili, pensati per essere ‘custoditi’ dal cliente. Nascono da tre valori, costanza, sacrificio, ribellione, per essere i più belli e per durare il più a lungo possibile. Il percorso di ‘Linea Verde Start’ vuole ricordare che gli ingredienti del ‘fare impresa’ sono la passione e l’orgoglio per il proprio lavoro, la sfida a superare se stessi, a raggiungere l’eccellenza del prodotto e del servizio con ‘invenzioni’ che consentano di aumentare la capacità competitiva. Tutto questo a confermare che la tradizione dell’artigianato italiano non è qualcosa di statico ma evolve sempre, in maniera costante e perpetua, per puntare all’eccellenza. E Confartigianato è al fianco degli imprenditori proprio per aiutarli a concretizzare questa aspirazione.