Lotto, vincita da oltre 12mila euro nella Bassa

Si chiude nel migliore dei modi il gennaio di un fortunato giocatore della Bassa Padovana, che centrando i numeri vincenti si è portato a casa oltre 12mila euro.

Vincita

Per la precisione 12.600 euro: grazie all'estrazione del Lotto di ieri, giovedì 26 gennaio, a Este si festeggia per la giocata vincente. A riportare la notizia è Agipronews, che segnala come si tratti della maggior vincita registrata ieri in Regione: la dea bendata ha baciato anche Jesolo, dove è stata centrata una vincita da 9.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 91,7 milioni dall'inizio dell'anno. L'ultimo consistente "gruzzoletto" conquistato nel Padovano grazie al Lotto risaliva al 30 novembre, quando a Rubano vennero vinti 14mila euro, mentre a metà dicembre a Tencarola di Selvazzano Dentro è stato centrato un "5+1" al SuperEnalotto da un milione e 150mila euro.